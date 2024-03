Acontece Badesul investe em inovação participando de fundos de investimento voltados a startups

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

No estande do Badesul, técnicos em desenvolvimento vão orientar os visitantes sobre as linhas de fomento oferecidas. Foto: Magnos Casagrande Foto: Magnos Casagrande

O Badesul Desenvolvimento está presente no South Summit Brazil 2024, evento correalizado pelo governo do Rio Grande do Sul e que ocorre de 20 a 22 de março, em Porto Alegre. Focada no apoio a empresas inovadoras, a agência de fomento integra seis Fundos de Investimento em Participações (FIPs) voltados a startups, tendo concluído recentemente a sua atuação no CRP Empreendedor, gerido pela Companhia Riograndense de Participação, que operou de 2012 até o final de 2023.

“Até o momento, o Badesul já subscreveu R$ 55 milhões em fundos de investimentos, tendo sido destinados ao CRP Empreendedor R$ 10 milhões”, explica o presidente do Badesul, Claudio Gastal. “A meta é investirmos em 2024 mais de R$ 20 milhões em FIPs, que vão proporcionar a implantação de empresas tecnológicas, trazendo recursos e conhecimentos para o Rio Grande do Sul”, adianta.

Gastal relata que o CRP Empreendedor contou com participação de 10% do Badesul e com mais oito instituições, alcançando um capital subscrito total de R$ 100,7 milhões. O recurso integralizado foi destinado a sete empresas inovadoras de pequeno e médio porte localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

De acordo com o gestor do CRP Empreendedor, Clovis Meurer, a vantagem do investimento em grupo é o compartilhamento dos riscos. “Todos são sócios do empreendedor, sendo impactados pelos resultados. Conforme dados mundiais, entre 20% e 30% das empresas têm resultados abaixo do esperado, 50% apresentam um desempenho razoável e 30% alcançam performances tão boas que compensam as demais”, comenta.

Meurer ressalta que o papel do fundo é contribuir para que todas as empresas sejam bem-sucedidas. Por isso, além do capital, outros ativos são empregados. “Auxiliamos na estratégia, no financeiro e na elaboração de orçamentos, além de oferecermos apoio na área mercadológica e demais consultorias necessárias para a gestão de um negócio recém-criado”, acrescenta.

Esse apoio foi fundamental para que o estúdio de games Aquiris, uma das duas empresas gaúchas que contaram com investimento do fundo, se transformasse em uma multinacional. A startup, incubada no Tecnopuc, foi vendida em fevereiro de 2022 para a Epic Games, uma das maiores distribuidoras de games do mundo.

“A empresa alcançou rentabilidade de praticamente dez vezes o valor aplicado, sendo um exemplo de um bom projeto que não teria sido implantado sem os recursos do FIP, uma vez que os financiamentos tradicionais possuem exigências difíceis de atender para os empreendedores que estão começando”, destaca Gastal.

Fortalecimento do ecossistema de inovação

O Badesul também apoia o ecossistema de inovação contribuindo com a realização dos principais eventos do setor. A agência de fomento possui um estande no South Summit Brazil, no qual técnicos na área de desenvolvimento estão à disposição para orientar os visitantes sobre as linhas de fomento oferecidas pela agência. Além disso, profissionais do Badesul participam de discussões sobre inovação.

Integração entre modelos de negócio e sustentabilidade foi a temática do painel mediado pela superintendente de Governança e Compliance do Badesul, Denise Raupp, na manhã desta quarta-feira (20). Nesta quinta-feira (21), Gastal participou da reunião da mesa do Pacto Alegre. Também no segundo dia de evento, foi feito o lançamento do Edital Tecnova 3. Na sexta-feira (22), às 9h, o superintendente de Venture Capital e Inovação, Elias Rigon, integrará o painel “Corporate Venture Capital: Hype or The Next Step for Open Innovation?”. Às 9h30, Gastal será o moderador do painel “What is a Scalable Startup and Why It’s Important”.

