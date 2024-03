Acontece Junior Achievement RS leva jovens de escola pública e da FASE para participar de palestra no South Summit Brazil

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Jovens irão ao evento de inovação nesta sexta (22). Foto: Divulgação Junior Achievement Foto: Divulgação Junior Achievement

O South Summit Brazil recebe nesta sexta-feira (22), às 11h45, no palco “The Next Big Thing”, a CEO da ONG Junior Achievement Americas, Noel Zemborain, para falar sobre a importância de se fomentar desde cedo o espírito empreendedor em jovens em sala de aula para que se tornem “arquitetos” de suas próprias vidas por meio do desenvolvimento não só de habilidades técnicas, mas também socioemocionais, forte característica dos programas da associação.

Noel estará no South Summit acompanhada por 25 jovens da Escola Estadual Fernando Ferrari e outros que cumprem medida socioeducativa na FASE, para narrativas de impacto na vida destes estudantes que viveram experiências de aprendizagem com a JA Rio Grande do Sul. No caso da escola de Campo Bom, há dois anos 30 alunos vêm passando por aulas de programação, robótica, língua inglesa e soft-skills com a parceria de voluntários da SAP.

A diretora executiva da unidade gaúcha da JA, Aline Neglia, destaca a experiência como “um grande diferencial na vida dos jovens” e convida o empresariado a unir-se como mantenedor ou incorporar a ONG às iniciativas de ESG de suas empresas. “A oportunidade de participar do South Summit Brazil é única para jovens que enfrentam situações de absoluta dificuldade e falta de acesso a oportunidades de aprendizado sobre temas de alta relevância, que vão fazer diferença não só na hora de disputar vagas no mercado de trabalho, mas, também, desde já, em suas vidas, como no desenvolvimento de habilidades de auto-confiança, comunicação e liderança”, afirmou. “As contrapartidas estão na geração de uma mão de obra mais qualificada e cidadãos mais conscientes de seu papel na sociedade e na produção de riquezas para si e para o seu país, gerando um ciclo sustentável de prosperidade e muitas realizações”, complementou Aline.

A Junior Achievement, instituição centenária que opera em rede em 115 países, gerou mais de um milhão de experiências de aprendizagem só no RS nos 30 anos em que atua no estado por meio de uma força de mais de 20 mil voluntários. Indicada pela terceira vez ao Prêmio Nobel da Paz, participa este ano como convidada do South Summit Brazil, com stand no Market Place, e encontra total ressonância com o propósito do evento de aumentar seu impacto social, como bem destacou seu presidente, José Renato Hopf, também um dos conselheiros da Junior Achievement RS.

