Acontece Claro patrocina 3ª edição do South Summit Brazil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Claro oferece pontos de hidratação no evento e anuncia parceria com o Grupo Gramado Parks. Foto: O Sul Foto: O Sul

Pelo terceiro ano consecutivo, a Claro, operadora que conecta as pessoas ao que elas mais amam, está presente no South Summit Brazil Porto Alegre, que é reconhecido como uma plataforma global de inovação e conexões entre os principais participantes do ecossistema empresarial. O evento conta com representantes de empresas líderes mundiais, startups, investidores e instituições que querem acelerar a inovação, construir relações duradouras, identificar oportunidades e gerar negócios. O encontro ocorre de 20 a 22 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Além de ser uma das marcas parceiras do evento em todas as suas edições, a Claro esteve presente no painel “Papel do CTO/CDO em empresas de alto crescimento”, com a participação do Chief Digital Officer da Claro, Rodrigo Duclos, no no primeiro dia do evento. Já nesta quinta-feira (21), a partir das 14h30, a Claro participará do espaço do Grupo de Líderes Empresariais (Lide RS), no painel “Inovação Aberta e ESG para o Crescimento das Empresas”, com o seu diretor de Marketing, Márcio Carvalho. A conversa também trará Delton Batista da Silva (presidente – 8R Negócios), Eduardo Smith (CEO – Softplan) e Claudio Neto (CEO – 2W Ecobank S/A).

“Porto Alegre possui um ecossistema forte de inovação e é uma das cinco capitais mais promissoras para startups na América Latina. A Claro, através do seu hub de inovação, o beOn Claro, busca oportunidades de colaborar com empreendedores, ambiente acadêmico e agentes públicos para desenvolver e escalar soluções que possam contribuir com novas plataformas de negócio, novos serviços digitais e a utilização sustentável dos nossos recursos naturais. Dessa forma, estar presente no South Summit Brazil possibilita ampliar ainda mais todas essas conexões”, afirma o diretor regional da Claro para a região Sul, Marcelo Repetto.

Com o objetivo de promover mais conforto aos visitantes do South Summit Brazil e conectá-los ainda mais com a marca, a Claro disponibiliza pontos de hidratação personalizados para todos os presentes. Ao todo, serão 20 máquinas espalhadas no local de realização do evento, em locais estratégicos. A recomendação é que cada pessoa utilize a sua garrafinha recebida na hora do credenciamento e se mantenha hidratada ao longo de todo o evento.

Há pontos de hidratação em locais como os espaços do Arena Stage, do Growth Stage, do The Next Big Thing, nos pontos de entrada e saída do Marketplace, ao longo da Sunset Street – próximo dos palcos Corner Stage e RS Innovation Stage -, e próximo dos pontos de alimentação. Todos os pontos de hidratação da Claro estarão disponíveis gratuitamente durante todo o evento, devidamente sinalizados.

Benefícios Claro clube

Na 3ª edição do South Summit Brazil em Porto Alegre, a Claro anuncia a parceria com o Grupo Gramado Parks de Entretenimento, que concede aos clientes cadastrados no Claro clube, programa de relacionamento com o cliente da Claro, desconto de 25% nos parques Snowland e Acquamotion, em Gramado, e na Yup Star, de Foz do Iguaçu e do Rio de Janeiro.

O benefício é válido nos ingressos em todas as modalidades de diversões do Snowland – primeiro parque de neve indoor do país, do Acquamotion – primeiro parque aquático coberto da América do Sul, ambos em Gramado, e também para as rodas-gigantes Yup Star Rio e Yup Star Foz, no Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu.

Este benefício já poderá ser utilizado por todos os clientes da Claro que estiverem participando do South Summit. O evento recebe muita gente de fora do Rio Grande do Sul, e quem planeja prolongar a estadia na Serra Gaúcha agora tem mais um incentivo para se divertir e conhecer todas essas atrações.

Os ingressos dos parques com os descontos exclusivos podem ser adquiridos pelo aplicativo Minha Claro. Ao escolher o(s) parque(s) preferido(s), basta clicar no link da parceria e conferir as regras do benefício para realizar a compra. Depois, é só aproveitar e curtir as emoções com a família e amigos.

