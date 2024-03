Acontece Amcham RS e Prefeitura de Porto Alegre lançam guia de investimentos inédito durante o South Summit

Por Redação O Sul | 21 de março de 2024

Lançamento contou com a presença de autoridades municipais e representantes da Câmara Americana de Comércio. Foto: O Sul Foto: O Sul

Em uma parceria pioneira, a unidade regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham RS) e a Prefeitura de Porto Alegre lançaram o How To, projeto criado para fortalecer a capital gaúcha como um destino atrativo para investimentos e evidenciar o seu papel de cidade aberta à inovação. A iniciativa foi apresentada dentro da programação do South Summit Brazil, em um almoço nesta quinta-feira (21), para líderes empresariais do estado e do Brasil e lideranças de fundos de investimento e de parques tecnológicos de mais de 10 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca e Uruguai.

“A soma de esforços nessa nova parceria é mais um passo na direção do desenvolvimento. O trabalho conjunto qualifica o que já existe, é um aperfeiçoamento”, comentou o prefeito Sebastião Melo no evento. “Porto Alegre é uma cidade amiga do empreendedor na prática. Trabalhamos muito para criar um ambiente favorável e facilitar a atuação e a atração de investidores, com liberdade e segurança jurídica”, afirmou. Para Melo, fatores como a boa gastronomia, a cultura, a segurança, a educação e a mão de obra qualificada tornam Porto Alegre uma cidade atrativa para o investidor.

O How To está configurado na forma de guia, destinado a investidores interessados em conhecer as oportunidades de negócios na capital gaúcha. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Júlia Evangelista Tavares, destacou que a cidade vive um momento muito propício aos novos negócios. “Queremos mais desenvolvimento, geração de empregos e renda. O guia é um importante aliado na captação desses novos empreendimentos e na divulgação dos nossos atrativos para o país e exterior”, disse.

Escrito em Português e Inglês, em uma iniciativa conjunta, o documento está dividido em três blocos: “Porto Alegre aberta à inovação”, “Porto Alegre atraente à nova economia” e “Porto Alegre boa para viver”, detalhando, a partir de dados, o panorama atual do ambiente de negócios na cidade e apresentando informações essenciais sobre setores promissores, infraestrutura, políticas governamentais favoráveis e outras características que tornam a capital dos gaúchos um local estratégico para investimentos. “Esses três elementos fazem com que a gente consiga sensibilizar alguns investidores a investir e trazer os seus negócios para cá”, explicou o diretor-executivo da Amcham Brasil, Marcelo Rodrigues.

De acordo com Marcelo, que é um dos idealizadores do projeto, o How To é uma forma de dar visibilidade para os avanços, os diferenciais e as oportunidades na capital gaúcha. “O guia será uma ferramenta fundamental para conectar investidores com as possibilidades de negócios em Porto Alegre. Estamos empolgados em facilitar esse processo e contribuir para o crescimento econômico da cidade”, celebrou.

Além do guia, está prevista para 25 de abril uma atividade em São Paulo, com a presença do prefeito Melo, para ampliar a divulgação das potencialidades de Porto Alegre entre investidores nacionais e internacionais. O How To também irá colaborar na divulgação das câmaras de comércio locais e vai integrar as comitivas organizadas pela Amcham RS, visando a fortalecer ainda mais os laços comerciais entre Porto Alegre e outras regiões do Brasil e do mundo. O guia está disponível nas versões digital e impressa de forma gratuita.

Estiveram presentes no evento, também, o deputado federal Alceu Moreira; o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo; o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes; o vereador Mauro Pinheiro e César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, instituições que patrocinaram a vinda de uma comitiva de executivos de todo o Brasil para o South Summit Brazil, os quais também apreciaram o lançamento.

Sobre a Amcham

A Câmara Americana de Comércio (Amcham) é uma entidade criada para integrar economicamente Brasil e Estados Unidos, influenciando políticas públicas, promovendo o comércio, o investimento e a cidadania empresarial. Presente em 16 localidades do país, atualmente a Amcham reúne cerca de 3,5 mil empresas brasileiras e multinacionais, que são responsáveis por 33% do PIB e por mais de 3 milhões de empregos diretos em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, a organização está presente desde 1998 e é responsável por grandes encontros de inovação e negócios, como o CEO Fórum, e projetos baseados nos pilares ESG, como o RS Avança.

