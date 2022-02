Rio Grande do Sul Badesul lucra 21 milhões de reais em 2021

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

O dado consta do balanço de 2021 entregue ao governador Eduardo Leite pela equipe diretiva do banco. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O dado consta do balanço de 2021 entregue ao governador Eduardo Leite pela equipe diretiva do banco.(Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O lucro líquido do Badesul no ano passado foi de R$ 21,1 milhões, confirmando a trajetória positiva de 2020. Em relação a 2020, o Badesul aumentou em 61,3% o seu lucro líquido. A agência de fomento registra resultado líquido positivo em suas demonstrações contábeis pelo quinto ano consecutivo, após o ajuste de seus ativos de crédito aos cenários adversos da economia brasileira e, em particular, da gaúcha. O lucro em 2020 foi de R$ 13,1 milhões.

“É um excelente resultado. Como o lucro do Badesul é reinvestido no próprio Estado, é importante mantermos nosso banco de desenvolvimento forte, como um estímulo à economia do Rio Grande do Sul”, afirmou o governador.

Presente na entrega, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, também celebrou o resultado. “O Badesul prestou um importante serviço para o Estado em 2021, fomentando pequenas e microempresas, além de contribuir decisivamente para a retomada da economia. Os resultados do PIB estão aí para demonstrar a importância do Badesul, seja no agro, para os municípios ou para os empreendedores do Rio Grande do Sul”, disse.

O saldo atual de operações ativas do Badesul é de R$ 2 bilhões. Durante 2021, no âmbito operacional, a instituição aprovou R$ 447,6 milhões para o financiamento da economia do Estado, valor associado a 347 operações voltadas à realização de novos investimentos, à sustentação de investimentos passados e à subscrição de cotas em fundos de participações. Essas operações de crédito e de capital foram destinadas a produtores rurais, prefeituras e empresas industriais, comerciais e de serviços do Rio Grande do Sul.

Em 2021, o Badesul desembolsou R$ 421,4 milhões para financiamento de novos investimentos e para sustentação de investimentos já apoiados, ao que se soma a integralização de R$ 2,3 milhões em fundos de investimentos em participações

“O resultado de 2021 demonstra o crescimento, a importância e o comprometimento do Badesul com o desenvolvimento e o progresso do Rio Grande do Sul. Comprova a relevância das suas ações para empresas de todos os tamanhos e nos mais diversos setores, para o desenvolvimento e o progresso do Estado e para a melhoria da qualidade de vida da população”, destaca a presidente do Badesul, Jeanette Lontra, que liderou as ações com o vice-presidente Flavio Lammel e o diretor Financeiro, Kalil Sehbe Neto.

O patrimônio líquido de R$ 769 milhões, com que a agência encerrou o exercício de 2021, foi 3,5% superior aos R$ 743 milhões registrados no final de 2020.

Destaques operacionais

Dinamização de economias de cidades e regiões. As operações de crédito desembolsadas pelo Badesul à realização de investimentos em 2021 também atenderam ao propósito de apoiar as regiões do Rio Grande do Sul, o que se comprova pela tabela que se segue, a qual apresenta as dez principais regiões apoiadas.

O balanço também destacou as cidades apoiadas mediante o desembolso de R$ 51,6 milhões para a execução de investimentos públicos projetados por prefeituras ligados à infraestrutura urbana e industrial, à educação, à aquisição de máquinas rodoviárias, à execução de instalações públicas e à modernização da gestão.

Alavancagem da infraestrutura estadual. O Badesul desembolsou R$ 55,9 milhões, em 2021, voltados à realização de investimentos em infraestrutura de suporte ao desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, com destaque para a produção e transmissão de energia e à logística.

