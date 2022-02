Política Lula muda de cidade e reforça segurança

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Depois que foi solto, ele passou a morar em um sobrado de um de seus filhos em São Bernardo. Foto: Ricardo Stuckert/PT Depois que foi solto, ele passou a morar em um sobrado de um de seus filhos em São Bernardo. (Foto: Ricardo Stuckert/PT) Foto: Ricardo Stuckert/PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mudou de São Bernardo do Campo para São Paulo.

Segundo lideranças petistas, o motivo foi para reforçar sua segurança. Depois que foi solto, ele passou a morar em um sobrado de um de seus filhos em São Bernardo, mas seus aliados e até mesmo a família vinham pedindo que ele se mudasse para outro local.

O ponto escolhido é uma casa no Centro Expandido de São Paulo, assim chamada a designação geográfica delimitada por uma espécie de mini-anel viário composto pelas marginais Tietê e Pinheiros.

É nesta casa que ele tem feito as lives de que tem participado. Mas as reuniões políticas têm acontecido principalmente no Instituto Lula, no bairro do Ipiranga. A sua segurança pessoal também foi reforçada.

Eleições em São Paulo

Em uma conversa que durou cerca de duas horas, o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Márcio França conversaram sobre o palanque no Estado 0 que trava um acordo entre PT e PSB. No encontro, França reiterou ao petista que é candidato a governador, mas admitiu que, se as pesquisas nos próximos meses mostrarem o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad à frente, ele recua.

Lula ficou de levar a proposta para o ex-prefeito de São Paulo Haddad e para a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Nos bastidores, no entanto, o PT dá como certa a candidatura de Haddad ao governo de São Paulo e a de França para o Senado.

Na segunda (21), França disse que quem decidiria sobre o impasse seria Lula. A depender de Lula, o candidato ao Palácio dos Bandeirantes é Haddad.

