Rio Grande do Sul Chegam a 37.978 os casos fatais de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Contágios conhecidos no Estado já somam 2,11 milhões em quase 2 anos. (Foto: EBC)

O novo boletim da Secretaria da Saúde menciona nesta terça-feira (22) mais 56 óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 37.978 desfechos fatais da doença – número que deve chegar a 38 mil nas próximas horas. Também foram acrescentados 13.244 testes positivos, ampliando assim para 2,11 milhões os casos conhecidos de contágio em 23 meses de pandemia no Estado.

Dentre os infectados até agora, ao menos 2.008.024 (95%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 65.705 (3%) são casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 62% no início da noite (contra 61% na véspera), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.907 pacientes para um total de 3.078 leitos da modalidade em 301 hospitais.

Já o total de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid totaliza 119.788 (6%) desde março de 2020. Destas, 233 foram registradas nas últimas horas.

Reformulação de plataforma estatística

Também nesta terça-feira, o painel da vacinação contra a covid no Rio Grande do Sul (vacina.saude.rs.gov.br) passou a permitir um acompanhamento mais completo sobre o andamento da campanha, no que se refere às crianças de 5 a 11 anos e aos adolescentes (12 a 17). Os dados constam em novas tabelas específicas – inclusive por município – sobre o número de doses aplicadas e a respectiva proporção populacional.

Salvador das Missões (Região Noroeste do Estado), aparece como o município mais avançado na vacinação infantil, com a primeira dose aplicada em pelo menos 95% de seus pequenos habitantes na faixa de 5 a 11 anos. São José do Inhacorá, Porto Vera Cruz, Carlos Gomes e Novo Xingu são outras cidades em destaque, todas com 75% ou mais de cobertura.

Esses dados são os que já aparecem registrados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Muitas cidades ainda não fizeram a digitação das doses aplicadas no último sábado (19), “Dia C” de vacinação das crianças no Estado. Foram mais de 72 mil doses aplicadas durante o mutirão nas 497 cidades gaúchas.

Somadas as doses que já aparecem na página da SES com as de sábado que ainda não constam, são cerca de 390 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose, que representam 40% do total da população estimada para tal segmento.

Também passou a ser veiculada uma tabela específica para os adolescentes (12 a 17 anos) no acompanhamento por município. Por meio do painel, é possível observar que 51 municípios já têm 100% de seus guris e gurias dessa faixa com o esquema completo pelas duas doses da Pfizer. Em outras 123 cidades, o índice passa de 80%.

Em termos gerais, o Rio Grande do Sul tem 88% dos jovens com a primeira dose e 61% com o esquema de duas doses realizado.

(Marcello Campos)

