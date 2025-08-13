Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Esporte Bahia e Cruzeiro são os únicos clubes do Brasileirão sem reforços após o Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Cruzeiro mira Luis Sinisterra como o primeiro reforço para essa janela de transferências.

Foto: Robin Jones/AFC Bournemouth
Cruzeiro mira Luis Sinisterra como o primeiro reforço para essa janela de transferências. (Foto: Robin Jones/AFC Bournemouth)

Mesmo figurando entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Bahia e Cruzeiro chamam atenção por um motivo curioso: são os únicos clubes da Série A que ainda não anunciaram contratações nesta segunda janela de transferências, aberta desde 10 de julho, no período da Copa do Mundo de Clubes, e com encerramento previsto para 2 de setembro.

Até a última segunda-feira (12), o Corinthians também fazia parte desse grupo, mas rompeu o silêncio ao anunciar o atacante Vitinho, contratado até o fim de 2026. Enquanto isso, Bahia e Cruzeiro mantêm cautela, mesmo com lacunas evidentes em seus elencos.

O Cruzeiro busca um zagueiro canhoto e dois atacantes de beirada. A diretoria está próxima de fechar com o colombiano Luis Sinisterra, do Bournemouth, o que pode tirar o clube da lista dos “zerados”.

O Bahia, por sua vez, sofre com a má fase dos goleiros Marcos Felipe e Ronaldo. O técnico Rogério Ceni já apontou a necessidade de reforços nas beiradas. O comandante destacou que o clube trabalha nos bastidores, mas sem “loucuras” financeiras.

Enquanto Bahia e Cruzeiro mantém a discrição, outros clubes agitam o mercado:

Clube Nº de Contratações
Sport 9
Vitória 6
Juventude 6
Fortaleza 6
Flamengo 4
Santos 4
Botafogo 3
Atlético-MG 3
Palmeiras 2
Inter 2
Mirassol 2
Vasco 2
Ceará 2
Grêmio 2
Fluminense 1
Bragantino 1
São Paulo 1
Corinthians 1
Bahia 0
Cruzeiro 0

Com mais de duas semanas restantes até o fechamento da janela, a torcida de Bahia e Cruzeiro aguarda ansiosamente por novidades. A promessa é de reforços pontuais, sem comprometer o planejamento financeiro. Se confirmada a chegada de Sinisterra, o Bahia poderá se tornar o único clube da Série A sem movimentações nesta janela.

