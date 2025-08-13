Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025
Cruzeiro mira Luis Sinisterra como o primeiro reforço para essa janela de transferências.Foto: Robin Jones/AFC Bournemouth
Mesmo figurando entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Bahia e Cruzeiro chamam atenção por um motivo curioso: são os únicos clubes da Série A que ainda não anunciaram contratações nesta segunda janela de transferências, aberta desde 10 de julho, no período da Copa do Mundo de Clubes, e com encerramento previsto para 2 de setembro.
Até a última segunda-feira (12), o Corinthians também fazia parte desse grupo, mas rompeu o silêncio ao anunciar o atacante Vitinho, contratado até o fim de 2026. Enquanto isso, Bahia e Cruzeiro mantêm cautela, mesmo com lacunas evidentes em seus elencos.
O Cruzeiro busca um zagueiro canhoto e dois atacantes de beirada. A diretoria está próxima de fechar com o colombiano Luis Sinisterra, do Bournemouth, o que pode tirar o clube da lista dos “zerados”.
O Bahia, por sua vez, sofre com a má fase dos goleiros Marcos Felipe e Ronaldo. O técnico Rogério Ceni já apontou a necessidade de reforços nas beiradas. O comandante destacou que o clube trabalha nos bastidores, mas sem “loucuras” financeiras.
Enquanto Bahia e Cruzeiro mantém a discrição, outros clubes agitam o mercado:
|Clube
|Nº de Contratações
|Sport
|9
|Vitória
|6
|Juventude
|6
|Fortaleza
|6
|Flamengo
|4
|Santos
|4
|Botafogo
|3
|Atlético-MG
|3
|Palmeiras
|2
|Inter
|2
|Mirassol
|2
|Vasco
|2
|Ceará
|2
|Grêmio
|2
|Fluminense
|1
|Bragantino
|1
|São Paulo
|1
|Corinthians
|1
|Bahia
|0
|Cruzeiro
|0
Com mais de duas semanas restantes até o fechamento da janela, a torcida de Bahia e Cruzeiro aguarda ansiosamente por novidades. A promessa é de reforços pontuais, sem comprometer o planejamento financeiro. Se confirmada a chegada de Sinisterra, o Bahia poderá se tornar o único clube da Série A sem movimentações nesta janela.