13 de agosto de 2025

Cruzeiro mira Luis Sinisterra como o primeiro reforço para essa janela de transferências. Foto: Robin Jones/AFC Bournemouth

Mesmo figurando entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Bahia e Cruzeiro chamam atenção por um motivo curioso: são os únicos clubes da Série A que ainda não anunciaram contratações nesta segunda janela de transferências, aberta desde 10 de julho, no período da Copa do Mundo de Clubes, e com encerramento previsto para 2 de setembro.

Até a última segunda-feira (12), o Corinthians também fazia parte desse grupo, mas rompeu o silêncio ao anunciar o atacante Vitinho, contratado até o fim de 2026. Enquanto isso, Bahia e Cruzeiro mantêm cautela, mesmo com lacunas evidentes em seus elencos.

O Cruzeiro busca um zagueiro canhoto e dois atacantes de beirada. A diretoria está próxima de fechar com o colombiano Luis Sinisterra, do Bournemouth, o que pode tirar o clube da lista dos “zerados”.

O Bahia, por sua vez, sofre com a má fase dos goleiros Marcos Felipe e Ronaldo. O técnico Rogério Ceni já apontou a necessidade de reforços nas beiradas. O comandante destacou que o clube trabalha nos bastidores, mas sem “loucuras” financeiras.

Enquanto Bahia e Cruzeiro mantém a discrição, outros clubes agitam o mercado:

Clube Nº de Contratações Sport 9 Vitória 6 Juventude 6 Fortaleza 6 Flamengo 4 Santos 4 Botafogo 3 Atlético-MG 3 Palmeiras 2 Inter 2 Mirassol 2 Vasco 2 Ceará 2 Grêmio 2 Fluminense 1 Bragantino 1 São Paulo 1 Corinthians 1 Bahia 0 Cruzeiro 0

Com mais de duas semanas restantes até o fechamento da janela, a torcida de Bahia e Cruzeiro aguarda ansiosamente por novidades. A promessa é de reforços pontuais, sem comprometer o planejamento financeiro. Se confirmada a chegada de Sinisterra, o Bahia poderá se tornar o único clube da Série A sem movimentações nesta janela.

2025-08-13