Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Riquelme estreou como profissional na altitude boliviana, pela Libertadores, e já soma 10 jogos com a camisa tricolor Foto: Lucas Uebel/Grêmio Riquelme estreou como profissional na altitude boliviana, pela Libertadores, e já soma 10 jogos com a camisa tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Como parte do compromisso com a transparência e o fortalecimento da comunicação com seus torcedores, o Grêmio anunciou nesta quarta-feira a integração definitiva do meio-campista Riquelme, de 19 anos, ao elenco profissional. O jovem já vinha participando das atividades no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e seguindo o cronograma da comissão técnica.

A promoção ao grupo principal vem acompanhada da renovação automática de seu contrato, agora válido até o final de 2027, após o atleta atingir as metas estipuladas em seu vínculo anterior.

Riquelme chegou ao Tricolor em 2021, aos 14 anos, e construiu uma trajetória sólida nas categorias de base em Eldorado do Sul. Com destaque técnico e habilidade refinada, tornou-se protagonista na equipe Sub-20, chamando atenção da comissão técnica principal.

Sua estreia como profissional ocorreu na temporada passada, em partida pela Conmebol Libertadores, na Bolívia, contra o The Strongest. Desde então, soma 10 jogos pelo time principal e um gol, marcado na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, na Arena, contra o Sportivo Luqueño.

O clube também reforçou que os demais atletas da base continuarão sendo convocados conforme necessidade da comissão técnica. Novas integrações ao elenco profissional serão comunicadas oficialmente pelos canais do Grêmio.

