Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Riquelme estreou como profissional na altitude boliviana, pela Libertadores, e já soma 10 jogos com a camisa tricolor

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Riquelme estreou como profissional na altitude boliviana, pela Libertadores, e já soma 10 jogos com a camisa tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Como parte do compromisso com a transparência e o fortalecimento da comunicação com seus torcedores, o Grêmio anunciou nesta quarta-feira a integração definitiva do meio-campista Riquelme, de 19 anos, ao elenco profissional. O jovem já vinha participando das atividades no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e seguindo o cronograma da comissão técnica.

A promoção ao grupo principal vem acompanhada da renovação automática de seu contrato, agora válido até o final de 2027, após o atleta atingir as metas estipuladas em seu vínculo anterior.

Riquelme chegou ao Tricolor em 2021, aos 14 anos, e construiu uma trajetória sólida nas categorias de base em Eldorado do Sul. Com destaque técnico e habilidade refinada, tornou-se protagonista na equipe Sub-20, chamando atenção da comissão técnica principal.

Sua estreia como profissional ocorreu na temporada passada, em partida pela Conmebol Libertadores, na Bolívia, contra o The Strongest. Desde então, soma 10 jogos pelo time principal e um gol, marcado na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, na Arena, contra o Sportivo Luqueño.

O clube também reforçou que os demais atletas da base continuarão sendo convocados conforme necessidade da comissão técnica. Novas integrações ao elenco profissional serão comunicadas oficialmente pelos canais do Grêmio.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA
Bahia e Cruzeiro são os únicos clubes do Brasileirão sem reforços após o Mundial de Clubes
https://www.osul.com.br/riquelme-assina-com-o-gremio-ate-2027-e-integra-o-elenco-principal/ Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Mensagens de assessor do general Braga Netto mostram atritos com irmão de Michelle Bolsonaro
Economia “Estados Unidos pegaram pesado com o Brasil. Não vejo aonde querem chegar” diz ex-presidente do Banco Central
Política Tribunal de Contas da União pode seguir com a apuração contra o ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol
Inter Flamengo x Inter: choque de gigantes no Maracanã pelas oitavas da Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal
Política Aliados de Eduardo Bolsonaro cogitam uma carreira política do parlamentar nos EUA, caso não volte ao Brasil
Esporte Confusão marca empate entre Atlético Nacional e São Paulo na Libertadores
Esporte Bahia e Cruzeiro são os únicos clubes do Brasileirão sem reforços após o Mundial de Clubes
Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA
Política “O mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil”, afirma Lula
Rio Grande do Sul Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Grêmio Grêmio desiste da contratação de Róger Guedes após impasse com o Al-Rayyan, do Catar

Grêmio Cristaldo na mira da Arábia? Empresário nega e critica rumores sobre saída do Grêmio

Grêmio Grêmio conhece adversárias no Gauchão Feminino Sub-17

Grêmio Grêmio anuncia rescisão de contrato com o meia Nathan