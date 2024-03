Porto Alegre Baile da Cidade leva atrações musicais para o Parque da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Estão programadas atrações musicais para animar a festa em comemoração aos 252 anos de Porto Alegre

O tradicional Baile da Cidade, promovido pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, acontece neste sábado (23), no Parque Farroupilha (Redenção). Estão programadas atrações musicais para animar a festa em comemoração aos 252 anos de Porto Alegre.

A apresentação ficará a cargo do radialista Celso Dornelles (Podcast Bailanta). A partir das 15h, o DJ Piá inicia os trabalhos no palco montado próximo ao espelho d´água. Depois, se apresentam o projeto de hip hop e rap Icea Malvina, do Morro Santa Tereza, com foco na criação da poesia, improviso e musicalidade.

Em sequência, virão a Cia Municipal de Dança, juntamente com a Banda Municipal de Porto Alegre; músicos do CTG Galpão Missioneiro; o cantor nativista Marco Lima; a banda In The Box convida Tchê Gomes e o Grupo de Pagode Seleção. O DJ Kindjay fará o encerramento do baile.

