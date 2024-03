Acontece No South Summit Brazil, vice-governador dá boas-vindas aos participantes e destaca vocação do RS para inovação

O governo do Estado é correalizador do SSB 2024, que ocorre até sexta (22) no Cais Mauá, em Porto Alegre. Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Os portões do Cais Mauá foram abertos na manhã desta quarta-feira (20) para milhares de pessoas que participam do primeiro dia do South Summit Brazil (SSB) 2024. O vice-governador, Gabriel Souza, representou o governo do Estado, correalizador do evento, na saudação de boas-vindas e afirmou que o SSB não dura apenas três dias, mas se perpetua, tornando o Rio Grande do Sul ainda mais inovador.

“Somos vocacionados para essa atividade que gera empreendedorismo, emprego, renda e competitividade para o Estado. Fizemos diversas melhorias na estrutura para receber melhor o público, gerar mais negócios e mais conexões, além de construir um legado ainda maior”, disse Gabriel.

O vice-governador também destacou o modelo híbrido de organização do evento, ue envolve os setores público e privado. “Trabalhamos durante meses em cooperação para que pudéssemos entregar o melhor resultado. E os investimentos de ambos são fundamentais para construirmos uma sociedade melhor, na qual as pessoas estejam conectadas com o seu tempo”, frisou.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, recordou o recebimento do convite para o SSB no ano passado, pelas mãos do vice-governador e da secretária de Ciência e Inovação (Sict), Simone Stülp. “Graças à persistência de vocês, estamos aqui hoje, juntos, para partilharmos deste grande desafio que é promover o encontro de dezenas de países em busca da inovação”, destacou. Ela também afirmou que o Brasil tem um setor de ciência e tecnologia, mas que é preciso transformá-lo em produtos e negócios.

Fundadora do South Summit, a espanhola Maria Benjumea, com seu tradicional lenço que remete às cores da Espanha e do Rio Grande do Sul, deu as boas-vindas aos visitantes e agradeceu aos parceiros, empreendedores e startups presentes. “Bem-vindos todos ao South Summit Brazil 2024”, felicitou.

2024-03-20