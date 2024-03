Acontece Vice-governador Gabriel Souza apresenta investimentos do Estado em capital humano no South Summit Brazil

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vice-governador explicou as ações desenvolvidas para assegurar mão de obra mais qualificada, competitiva e eficiente. Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Vice-governador explicou as ações desenvolvidas para assegurar mão de obra mais qualificada, competitiva e eficiente. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG) Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para contornar o quadro do bônus demográfico do Rio Grande do Sul – que aponta para o envelhecimento da população gaúcha e menor número de pessoas em idade produtiva –, o governo do Estado tem investido em uma série de ações pela qualificação do capital humano. Foi sobre este tema que o vice-governador Gabriel Souza tratou em painel do South Summit Brazil (SSB), que tem correalização do governo do Estado, na manhã desta quarta-feira (20).

Gabriel contextualizou ao público presente no espaço Explore Stage que o Rio Grande do Sul é o Estado com maior percentual de idosos do Brasil. Consequentemente, com menos pessoas economicamente ativas, é preciso assegurar mão de obra mais qualificada, competitiva e eficiente. “Na comparação com outras federações, nosso Estado tem a menor proporção de pessoas entre 0 e 14 anos em relação ao total da população e a tendência é que diminua ainda mais, pois estamos vivendo mais e tendo menos filhos”, explicou.

O vice-governador afirmou que o desenvolvimento do capital humano, por meio da inovação e da educação, é determinante para que o Rio Grande do Sul siga liderando os rankings de competitividade. “Não adianta apenas tecnologia, internet das coisas e inteligência artificial, por exemplo, sem pessoas preparadas para dominar estas ferramentas”, garantiu.

Projetos estratégicos

Neste cenário, o Estado tem promovido diferentes iniciativas que buscam preparar as gerações futuras. Entre elas, programas transversais que estão no escopo do Gabinete de Projetos Especiais (GPE), coordenado pelo vice-governador.

Entre os projetos, as ações pela primeira infância são uma prioridade. “O cérebro do indivíduo é formado na faixa etária da gestação aos seis anos de idade. Não é subjetivo, é concreto e baseado em evidências que para cada dólar investido nesta etapa da vida há um retorno de sete dólares”, pontuou. Sobre este tema, ele participará, na quinta-feira (21), de um painel sobre o Dashboard da Primeira Infância, ferramenta elaborada pela gestão estadual para monitorar indicadores que possibilitarão criar políticas públicas mais assertivas para as crianças. O encontro será no palco The Next Big Thing, às 15h.

O vice-governador citou, ainda, os programas Todo Jovem na Escola, que concede quatro incentivos financeiros para estudantes do Ensino Médio para combater a evasão escolar; o Partiu Futuro, que oferece primeira experiência profissional para jovens; e o Professor do Amanhã, que concede bolsas para formação de docentes em áreas estratégicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/gabriel-souza-investimentos-em-capital-humano/

Vice-governador Gabriel Souza apresenta investimentos do Estado em capital humano no South Summit Brazil

2024-03-20