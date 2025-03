Porto Alegre Baile da Cidade leva milhares de pessoas à Redenção na festa dos 253 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Banda Municipal, que completa 100 anos em 2025, foi uma das atrações do evento. Foto: Alex Rocha/PMPA Banda Municipal, que completa 100 anos em 2025, foi uma das atrações do evento.(Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Milhares de pessoas participaram, na noite de sábado (29), do tradicional Baile da Cidade no Parque da Redenção. O evento fez parte das comemorações pelos 253 anos de Porto Alegre. Quinze atrações musicais em vários estilos se revezaram no palco montado pela prefeitura a partir da tarde até perto da meia-noite, próximo ao espelho d’água.

“Vivemos uma festa mágica, cheia de ritmos, cores, felicidade, respeito e segurança. É uma alegria e um orgulho ver a Redenção lotada para mais um grande evento na cidade das nossas vidas” – Prefeito Sebastião Melo.

A Secretária Municipal da Cultura, Liliana Cardoso Duarte, comemorou a realização do evento. “Este é o nosso primeiro baile pós-enchente. Conseguimos fazer uma programação bem diversificada, atendendo ao gosto de todo mundo. A capital é de todos os gaúchos”, afirmou.

A festa começou com a apresentação da DJ Carol Teodoro e depois teve roda de capoeira, samba, tributo à banda Charlie Brown Jr, apresentado pelo grupo Visionários, e o conjunto tradicionalista Alma Gaudéria com ritmos gaúchos. A rapper Negra Jaque apresentou a cultura hip hop e a Banda Municipal de Porto Alegre, que completa 100 anos neste ano, se apresentou com o cantor e compositor Nei Lisboa. A banda, com 40 músicos, foi regida pelo maestro Wilthon Matos.

O público trouxe cadeiras e coolers com bebidas para assistir aos shows. Marinês Ribeiro, moradora da Vila Nova, disse que foi uma oportunidade única para assistir shows de graça. “Eu amo a minha cidade e estou amando o baile”. Vânia Alcântara veio ao baile com três amigas e dançaram em frente ao palco. “É tão bom depois da enchente poder ver nossa cidade se recuperar”.

Depois houve apresentação das escolas de samba campeãs do Carnaval 2025: Mocidade da Lomba do Pinheiro (grupo Bronze), União da Tinga (grupo Prata) e Imperadores do Samba (grupo Ouro). O show de encerramento do baile foi com a banda Papas da Língua. O evento foi promovido pela Prefeitura de Porto Alegre, com patrocínio da Caixa.

