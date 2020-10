Porto Alegre Bairro Agronomia terá desvios nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Bloqueio total da rua Izidoro Lima, bairro Agronomia. Foto: Reprodução/Google Maps Bloqueio total da rua Izidoro Lima, bairro Agronomia. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, desde as 10h desta sexta-feira (2), há bloqueio total da rua Izidoro Lima, bairro Agronomia, em razão de serviço emergencial na rede de esgoto cloacal realizado pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

O desvio do transporte público no bairro Agronomia foi alterado conforme abaixo:

• Av. Bento Gonçalves, Rua Antônio João Lopes, Est Antônio José Santana, Rua Dolores Duran a esquerda, até a Estrada João de Oliveira Remião.

A previsão do término, segundo responsável no local, será no final da tarde. Os agentes da EPTC vão monitorar a circulação e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

