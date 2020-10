Porto Alegre Dmae faz manutenção em rede pluvial no Parque 20 de Maio

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

A manutenção de trecho da rede pluvial no Parque 20 de Maio, na Vila Ipiranga, tem prazo de 10 dias. Foto: Reprodução/Google Maps A manutenção de trecho da rede pluvial no Parque 20 de Maio, na Vila Ipiranga, tem prazo de 10 dias. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou quinta-feira (1º) a manutenção de trecho da rede pluvial no Parque 20 de Maio, na Vila Ipiranga. A rede de grande diâmetro rompeu, o que gerou uma erosão no local. Serão reconstruídos cerca de cinco metros de tubulações de 30 centímetros e de um metro de diâmetro, e executado um novo poço de visitas no ponto da erosão. A ação tem prazo estimado de dez dias, a depender das condições climáticas.

Seleção

O Departamento Municipal de Água e Esgotos está com Processo Seletivo Simplificado aberto para contratação, por tempo determinado para sua área técnica. As inscrições começaram segunda-feira (28) e seguem até 5 de outubro. Serão chamados trabalhadores nas funções de fresador, operador de máquinas especiais, soldador industrial e técnico industrial para atuar no Dmae, a fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme Lei Municipal nº 12.715 de 16 de julho de 2020.

