Por Flavio Pereira | 1 de outubro de 2024

Abertura da exposição Histórias da Azenha, proposição do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) Foto: Fernando Gomes/ALRS Foto: Fernando Gomes/ALRS

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O potencial histórico, social e econômico do bairro Azenha, em Porto Alegre, ganha destaque na Assembleia Legislativa gaúcha. Proposta pelo deputado Rodrigo Lorenzoni e organizada pela Associação de Moradores e Comerciantes do Bairro Azenha, foi inaugurada na tarde de segunda-feira (30), a exposição “Histórias da Azenha, uma Viagem no Passado com Olhar para o Futuro”.

O evento teve a participação do presidente do SINDILOJAS, Arcione Piva; do secretário adjunto de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, Victor Hugo; da diretora de Planejamento Urbano e coordenadora geral da Revisão do Plano Diretor da cidade, Patrícia Tschoepke e do Comandante do 9º BPM, Tenente Coronel Fábio Schimitt, entre outras autoridades e convidados.

Rodrigo Lorenzoni elogiou o trabalho da Associação dos Comerciantes e Moradores da Azenha e ressaltou que estava feliz de poder ajudar a dar destaque a esse bairro que tem vocação empreendedora.

“Nós trabalhamos muito na Assembleia, a prefeitura também, buscando melhorar a vida do empreendedor, reduzindo tributos, diminuindo a burocracia, apostando na liberdade econômica como forma de nós alavancarmos o nosso município. A Azenha contribui muito para isso, assim como quem escolheu morar no bairro. Além disso, na Azenha, o morador tem qualidade de vida, trabalho e oportunidade de entretenimento. Bairros mistos são uma tendência das cidades hoje”, afirmou.

Delmar Moers, presidente da Associação de Moradores e Comerciantes do Bairro Azenha, disse que a exposição é mais uma semente que a associação está plantando, que valoriza a história e os atrativos turísticos e motiva o desenvolvimento local. E é também um convite a reflexão sobre o bairro que todos querem.

Para ele, “muitas cidades se reinventaram a partir de adversidades para construir espaços melhores, mais harmônicos, mais agradáveis para a sua população. Temos que estar atentos às mudanças que a enchente causou para o comércio e a reestruturação que os espaços urbanos estão sofrendo, onde as pessoas procuram perto de suas casas a solução para suas demandas. O adensamento urbano, aliado à qualificação dos espaços públicos, favorece o desenvolvimento econômico, cultural e social pelo melhor aproveitamento da infraestrutura existente, entendo ser este um caminho para a retomada do crescimento com novos investimentos imobiliários na nossa região”.

Além de manifestações de autoridades, o evento contou com a participação da CEO da Biossplena Regeneração Urbana, Giovana Ulian, que fez uma apresentação sobre como potencializar as oportunidades oferecidas na Azenha, sem que o bairro perca a sua singularidade.

