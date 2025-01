Porto Alegre Bairro Jardim Itu terá aplicação de inseticida nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

A intenção é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no local da ação Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil A intenção é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no local da ação. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O bairro Jardim Itu terá aplicação de inseticida nesta segunda-feira (27) a partir das 9h. O ponto de encontro será a avenida Tenente Ary Tarragô, 1875. O motivo é a confirmação de dengue na região. A aplicação da prefeitura de Porto Alegre, será feita em parte da rua Francisco Silveira Dias Filho, na Antonio Luisi e em parte da Ary Tarragô. Em caso de mau tempo, a operação pode ser suspensa ou cancelada.

A intenção é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no local da ação, reduzindo o risco de transmissão do vírus através da picada de fêmeas do Aedes aegypti adultas que possam estar infectadas, após confirmação de casos de dengue na área da aplicação.

As pulverizações são feitas a partir de avaliação técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), que coordena o trabalho de campo, e têm o objetivo de interromper ou diminuir a transmissão viral em regiões com transmissão viral confirmada.

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre confirmou 24 casos de dengue em 2025. A atualização foi divulgada na última terça-feira (21). Dez bairros têm casos confirmados: Cascata, Cristo Redentor, Jardim Itu, Jardim Itu-Sabará, Mário Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras, Santa Rosa de Lima, São Sebastião e Tristeza. Um total de 444 notificações de suspeitas foi registrado à vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde neste ano. Os resultados são parciais e relativos ao período de 1º a 19 de janeiro.

O monitoramento da infestação de mosquitos Aedes aegypti feito pela prefeitura indica população alta na cidade. Neste momento de alta população de mosquitos, os cuidados em residências, comércios, ambientes de trabalho devem ser redobrados.

Recomendações:

– Evitar água parada;

– Descartar o lixo corretamente;

– Verificar se a caixa d’água e as lixeiras estão bem tampadas;

– Limpar as calhas e coloque telas nos ralos;

– Tratar a água das piscinas;

– Evitar deixar água parada em piscinas plásticas.

Na primeira semana de fevereiro, a Secretaria de Saúde lançará Boletim Epidemiológico de Dengue com os dados de 2024 e parciais das quatro primeiras semanas deste ano.

Sintomas

Febre alta (maior de 38ºC), acompanhada por dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou dor atrás dos olhos são sinais compatíveis com a dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nesse caso, a recomendação é procurar atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde e acompanhamento do quadro clínico, visando o não agravamento da doença, especialmente após o final do quadro febril.

