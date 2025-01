Brasil Governo determina retirada de algemas de 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Os deportados estavam presos nos EUA desde a gestão de Joe Biden. Foto: Reprodução Os deportados estavam presos nos EUA desde a gestão de Joe Biden. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, determinou a retirada de algemas de 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos para Minas Gerais. Em nota, a pasta afirmou que a tentativa de manter o grupo algemado foi um “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”.

O grupo aguarda a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) em Manaus para seguir viagem até o destino final, no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

Segundo o ministério, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi informado e determinou a mobilização da FAB para garantir que a viagem seja finalizada “com dignidade e segurança”.

A aeronave dos Estados Unidos precisou fazer um pouso de emergência, na noite de sexta-feira (24), em Manaus devido a problemas técnicos. A Polícia Federal (PF) recepcionou os brasileiros no local e mantém contato com os representantes do governo norte-americano. A FAB afirmou que vai disponibilizar profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados.

O tempo de solo em Manaus dependerá de trâmites diversos a serem realizados pelos órgãos competentes. A previsão é que o voo da FAB parta para Minas Gerais ainda neste sábado.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis”, concluiu a nota.

Um grupo de 158 pessoas deportadas, incluindo 88 brasileiros, passou a noite em um salão do aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), após o cancelamento do voo que os levaria para Belo Horizonte. Inicialmente, os deportados seriam recebidos pela Polícia Federal às 20h de sexta-feira (24) no Aeroporto de Confins, na capital mineira, para receberem atendimento e darem entrada oficialmente ao país.

Porém, problemas técnicos na aeronave da companhia americana GlobalX ocasionaram o cancelamento do trecho final da viagem, entre Manaus e BH.

Os deportados estavam presos nos EUA desde a gestão de Joe Biden, mas foram enviados de volta ao Brasil no primeiro voo deste tipo no governo de Donald Trump, que aperta o cerco à imigração ilegal.

Neste ano já houve outro voo que pousou no Brasil com pessoas deportadas dos Estados Unidos. Isso aconteceu no último dia 10, ainda na gestão de Biden. Havia 100 pessoas a bordo. Os voos de deportados dos EUA chegam ao Brasil com alguma regularidade deste o governo de Michel Temer (MDB).

