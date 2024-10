Porto Alegre Bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, recebe limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A área é alvo constante de descarte irregular de resíduos Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará um mutirão de limpeza neste domingo (13), no Beco do David, localizado no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. A área é alvo constante de descarte irregular de resíduos.

Cerca de quatro garis e um fiscal, com o auxílio de três caminhões e uma retroescavadeira, farão a limpeza no local. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Denúncias sigilosas ou solicitações de coleta de descarte irregular de resíduos (foco de lixo) podem ser encaminhadas pelo site 156web.procempa.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/bairro-lomba-do-pinheiro-em-porto-alegre-recebe-limpeza-neste-domingo/

Bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, recebe limpeza neste domingo

2024-10-12