Porto Alegre Trânsito na Cidade Baixa terá alteração para evento no domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento espera um público de aproximadamente 750 pessoas Foto: Mateus Raugust/PMPA (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O trânsito no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, terá alterações neste domingo (13), entre 8h e 21h, para o lançamento do Viva CB. O evento espera um público de aproximadamente 750 pessoas.

De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a esquina da rua João Alfredo com avenida Aureliano de Figueiredo Pinto terá bloqueio total, com o fluxo de veículos desviado pela Aureliano.

O cruzamento da João Alfredo com a rua Luís Afonso também estará bloqueado, e o acesso local acontece da rua República até a rua Luiz Afonso pela João Alfredo.

Já na rua Lopo Gonçalves, no trecho entre a rua José do Patrocínio e a João Alfredo, o bloqueio total permitirá acesso às garagens e entrada e saída na contramão pela José do Patrocínio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/transito-na-cidade-baixa-tera-alteracao-para-evento-no-domingo-em-porto-alegre/

Trânsito na Cidade Baixa terá alteração para evento no domingo em Porto Alegre

2024-10-12