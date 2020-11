Acontece Bairro Moinhos de Vento ganha escultura de Glória Corbetta

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

A escultura está situada na avenida Tobias da Silva, esquina com a doutor Timóteo, no bairro Moinhos de Vento. (Foto: Divulgação)

Quem já passou pela rua Tobias da Silva, no bairro Moinhos de Vento, com certeza já deve ter notado a bela escultura da artista Glória Corbetta, o Yoo. A obra faz parte de um projeto da Prefeitura de Porto Alegre, em que todos os prédios com mais 5.000 metros de área construída devem ter no jardim uma peça de arte visível ao público.

“É um projeto louvável que visa embelezar a cidade. As construtoras colocam a peça de arte, que deverá ser aprovada pela SEDAC, e o artista deverá estar cadastrado na Secretaria da Cultura e, portanto, apto a realizar o trabalho. Só é liberado o Habite-se quando a escultura está colocada no local. Ganha a comunidade, ganha Porto Alegre, que fica mais bonita aos olhos de quem anda pelos nossos bairros”, explicou Glória.

Este empreendimento é da empresa Cyrela Goldsztein, com projeto do Escritório Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura. A escultura possui três metros de altura e foi realizada em aço corten. A inspiração da designer veio das árvores, folhagens e pássaros do bairro.

“É um beija-flor pousado em uma semente germinando. É uma tentativa de lembrar os momentos lindos que a natureza nos oferece, quando um pássaro tenta extrair da planta o néctar de sua sobrevivência”, destacou a escultora.

Além disso, Glória comentou que a peça foi encomendada quando o prédio ainda estava em construção, “pois normalmente demora uns dois meses para ser concluída, até a aprovação da construtora e a execução do trabalho”, finalizou.

