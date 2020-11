Acontece Protocolo sanitário da 22ª Expodireto Cotrijal é entregue ao governo do Estado

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação/ Joel Vargas/ Agência ALRS)

Nesta quinta-feira (26), foi apresentado ao governador Eduardo Leite e à secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o protocolo sanitário da 22ª Expodireto Cotrijal. O documento sugere normas, medidas e adequações na área do parque para a realização da feira, de 1º a 5 de março de 2021, em Não-Me-Toque.

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destacou que a feira organizada pela cooperativa, tem alguns diferenciais que ajudam na prevenção à Covid-19. Um deles é a realização numa extensa área, de 980 mil metros quadrados, a céu aberto, com espaçamento entre os estandes. Mesmo assim, medidas restritivas estão programadas para a próxima edição, como a suspensão da Área Internacional e da vinda de delegações estrangeiras. Os grandes eventos presenciais, como os tradicionais fóruns, acontecerão de forma híbrida, com transmissão on-line e poucas pessoas nos auditórios.

O presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, que junto com Manica entregou o protocolo, destacou que há grande expectativa de todo o Agro para que a feira aconteça. “Que possamos ter a retomada dos grandes eventos no Estado com a Expodireto, respeitando todos os protocolos e regras que serão definidos pelas autoridades”, afirmou.

Tanto o governador quanto a secretária da Saúde sinalizaram positivamente quanto à realização da 22ª Expodireto. Arita destacou que as normas sugeridas são bem elaboradas, atendendo aos decretos estaduais em vigor. Nos próximos dias serão feitas algumas adequações ao protocolo para que o documento seja submetido ao Comitê de Dados e ao Gabinete de Crise do governo do Estado. “Queremos construir em conjunto”, disse a secretária.

Confira algumas das medidas de segurança a serem adotadas pela Expodireto Cotrijal:

a segregação dos fluxos de entrada e saída;

a instalação de totens para disponibilização de álcool em gel;

a obrigatoriedade do uso de máscaras e do distanciamento entre as pessoas;

a higienização e desinfecção frequente de superfícies e áreas comuns e,

a ampliação do horário da praça de alimentação, dentre outras medidas.

