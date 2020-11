Acontece Sergio Moro marca presença na Unimed

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participou nesta quinta-feira (26) da palestra “Compliance e Corrupção: uma olhar para o futuro”, na sede da Unimed Federação/RS. Participaram também, lideranças do Sistema Unimed em evento presencial com transmissão on-line para todo o Brasil, sob condução do presidente da Unimed Participações, Nilson Luiz May – que definiu o encontro como o mais importante do Sistema, em 2020, pela relevância do tema, vital para o processo de reconstrução do País.

Segundo Sergio Moro, a prevenção e o combate à corrupção devem ser objetivos perenes. “Temos a tendência de responsabilizar o setor público pela corrupção e esquecer a responsabilidade do setor privado. Corrupção envolve quem paga e quem recebe”, pontuou.

Conforme o ex-ministro – que enalteceu o espaço de discussão concedido pela Unimed -, as empresas têm uma responsabilidade que transcende o lucro e devem agir conforme a lei, fortalecendo suas políticas de integridade, a partir do compliance e boas práticas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece