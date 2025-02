Porto Alegre Bairro Santa Tereza, em Porto Alegre, tem aplicação de inseticida nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

O motivo é a confirmação de dengue na região Foto: Divulgação O motivo é a confirmação de dengue na região. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre vai retornar ao bairro Santa Tereza nesta segunda-feira (03), para aplicar inseticida em ruas do bairro. O motivo é a confirmação de dengue na região.

A ação começa às 9h com ponto de partida na avenida Cruzeiro do Sul, 2445. O perímetro da ação inclui parte da avenida Cruzeiro do Sul e ruas Dona Malvina, Dona Helena, A e B Vila do Barracão, Manoel Lentz da Silva, Euclides de Almeida e Firmino Martins da Silva. Com mau tempo a operação pode ser suspensa ou cancelada.

A intenção é diminuir a infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos no local da ação, diminuindo o risco de transmissão do vírus após confirmação de casos de dengue na área da aplicação.

Sintomas

A Equipe de Vigilância Epidemiológica ressalta a importância de as pessoas buscarem atendimento de saúde caso tenham sintomas compatíveis com a dengue: febre alta (maior de 38ºC), acompanhada por dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou dor atrás dos olhos.

Nesse caso, a recomendação é de procura de atendimento o mais rapidamente possível a partir do início dos sintomas, para realização de teste quando houver indicação do profissional de saúde e acompanhamento do quadro clínico, visando ao não agravamento da doença, especialmente após o final do quadro febril.

As nebulizações são feitas a partir de avaliação técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde, que coordena o trabalho de campo. O objetivo é interromper ou diminuir a transmissão viral em regiões com transmissão viral confirmada. A Secretaria Municipal de Saúde não realiza atividades de “desinsetização” ou de controle de mosquitos na cidade.

2025-02-02