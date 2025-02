Porto Alegre Unidade móvel de saúde estaciona em cinco bairros nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atenderá cinco comunidades de Porto Alegre durante a semana nos bairros Lomba do Pinheiro, Lageado, Humaitá, Anchieta e Belém Velho. Nesta segunda-feira (03), o ônibus estaciona na Quinta do Portal (rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604), Lomba do Pinheiro, das 9h às 16h.

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Programação, das 9h às 16h:

Segunda-feira – Quinta do Portal: rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604, bairro Lomba do Pinheiro

Terça-feira – Esporte Clube Lageado: avenida Edgar Pires de Castro, 9316, bairro Lageado

Quarta-feira – Vila Santo André: avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá

Quinta-feira – Vila Dique: avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta

Sexta-feira – Rincão: rua A, ao lado do Centro Social Gianelli, bairro Belém Velho

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/unidade-movel-de-saude-estaciona-em-cinco-bairros-nesta-semana-em-porto-alegre/

Unidade móvel de saúde estaciona em cinco bairros nesta semana em Porto Alegre

2025-02-02