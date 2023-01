Porto Alegre Baixo nível do Guaíba pode causar desabastecimento de água nas regiões Leste e Extremo-Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para evitar torneiras secas, Dmae reforça orientações contra o desperdício. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se o nível do Guaíba continuar baixando, em breve a população residente em diversos pontos das Zonas Leste e Extremo-Sul de Porto Alegre poderão enfrentar torneiras secas e água com turbidez elevada. O alerta é do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que monitora a situação.

A lista de bairros com esse risco inclui Aberta dos Morros, Belém Novo, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Chapéu do Sol, Extrema, Hípica, Ipanema (parte), Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga e São Caetano. Em caso de falta de água em qualquer local da cidade, o problema deve ser informado pelo telefone 156.

Na manhã desta quarta-feira (11), a régua instalada no Cais Mauá (Centro Histórico) pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), estava em 25 centímetros. Para se ter uma ideia do déficit, o nível normal para abastecimento pleno é de pelo menos 80 centímetros.

Além da falta de chuvas em quantidade suficiente, um dos fatores que contribuem de forma decisiva é a direção dos ventos, que nesta quarta-feira estava no sentido Sul.

“O período de seca que todo o Estado está enfrentando é alarmante, mas não há indícios de que a água bruta vá findar. De qualquer forma, o processo de tratamento deva ser ajustado para garantia da qualidade da água distribuída”, ressalta o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Belém Novo

Quando o Sistema Belém Novo foi construído, na década de 1980, a produção de água bruta da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belém Novo (Zona Sul) era de 300 litros por segundo. Com o aumento populacional da região, foi necessário aumentar a vazão para 1.200 litros por segundo.

Como os pontos de captação estão localizados em uma região de enseada, a região do Extremo-Sul sofre com as intempéries e acaba captando muito lodo, aspecto potencialmente causador de problemas no tratamento e fornecimento à região.

Já as demais estações de tratamento de água estão localizadas em pontos estratégicos, por isso não são afetadas pelo problema de turbidez.

Orientação

Nesta época de altas temperaturas e baixo volume de chuvas, o Dmae reitera a importância do consumo consciente por toda a população. Confira algumas dicas de cuidados no dia-a-dia:

– Use água no balde – e não a mangueira aberta – para lavar carros e calçadas ou regar jardins.

– Não demore no banho: o chuveiro gasta 4 litros de água por minuto.

– Junte as roupas antes de lavar na máquina ou no tanque.

– Evite trocar a água da piscina todos os dias e cubra a estrutura quando não estiver sendo usada.

– Mantenha a torneira fechada ao fazer a barba ou escovar os dentes.

– Conserte eventuais vazamentos. Um buraco de 2 milímetros em um cano desperdiça grandes volumes de água.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre