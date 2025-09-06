Expointer Bajaj aposta na Expointer para acelerar expansão no RS e apresenta linha completa de motocicletas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

A Bajaj, terceira maior fabricante de motocicletas do mundo, escolheu a Expointer 2025 como vitrine para consolidar sua presença no mercado gaúcho. Com estande próprio operado pela concessionária DRSUL, a marca indiana apresentou ao público rural e urbano sua linha de modelos disponíveis no Brasil e anunciou novos movimentos de expansão no Estado. A participação na feira agropecuária, considerada uma das maiores da América Latina, marca um esforço estratégico da Bajaj para se aproximar de consumidores fora dos grandes centros urbanos. “A Expointer nos conecta diretamente com um público que valoriza robustez, economia e confiabilidade — atributos que estão no DNA da Bajaj”, afirma Luciano Silva, Diretor comercial da DRSUL, representante oficial da marca no Rio Grande do Sul.

Modelos

Atualmente, a Bajaj oferece cinco modelos no país, todos montados em Manaus:

• Pulsar N150: modelo de entrada, com motor de 149,68 cc, potência de 14 cv e torque de 1,38 kgf.m. Ideal para uso urbano, combina agilidade com design esportivo.

• Dominar NS160: equipada com motor de 160,3 cc, painel digital e faróis full LED. Voltada para quem busca desempenho com estilo.

• Dominar NS200: versão intermediária com motor de 199,5 cc, freios ABS e suspensão ajustável. Indicada para trajetos mistos e viagens curtas.

• Dominar 250: com motor de 248,8 cc, oferece maior estabilidade e conforto em longas distâncias.

• Dominar 400: topo de linha da marca no Brasil, com motor de 373,3 cc, potência de 40 cv e torque de 3,5 kgf.m. Voltada para viagens e uso intenso, disputa mercado com modelos da Honda e Yamaha.

Expansão

Além da loja em Porto Alegre, a Bajaj já conta com um ponto de venda no Shopping Villagio Caxias, em Caxias do Sul, onde os modelos são exibidos e comercializados. A marca também prepara a abertura de uma nova concessionária em Caxias do Sul, ampliando sua estrutura de atendimento e pós-venda na Serra Gaúcha. Outra unidade está prevista para Novo Hamburgo, fortalecendo a presença na região metropolitana.

A estratégia da Bajaj no Brasil combina preço competitivo, o aumento de 216% nos emplacamentos no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024, que contou com 11.087 unidades vendidas. Em julho de 2025, houve um crescimento de 146% em relação a julho de 2024, e, no acumulado de janeiro a julho de 2025, as vendas atingiram 14.035 unidades.

Atuação

Presente em mais de 100 países, a Bajaj é reconhecida por sua atuação em mercados emergentes e por parcerias estratégicas com marcas como KTM. No Brasil, a empresa aposta em motocicletas com design arrojado, motores eficientes e foco em custo-benefício. A participação na Expointer reforça esse posicionamento, conectando a marca a um público diversificado e ampliando sua visibilidade no Sul do país. Com test rides agendados, atendimento técnico e exposição completa dos modelos no estande da DRSUL, a Bajaj mostra que está pronta para acelerar no mercado gaúcho e conquistar espaço definitivo entre os brasileiros.

