Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer HS Consórcios: A estratégia silenciosa que está redefinindo o crédito no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

A HS Consórcios, sediada em Dois Irmãos, participa da 48ª  Expointer, em Esteio

Foto: O Sul
A HS Consórcios, sediada em Dois Irmãos, participa da 48ª  Expointer, em Esteio. (Foto: O Sul)

Em um mercado dominado por grandes bancos e instituições financeiras, uma empresa gaúcha vem conquistando espaço com uma proposta simples, mas poderosa: oferecer crédito sem juros, com planejamento e transparência. A HS Consórcios, sediada em Dois Irmãos, participa da 48ª Expointer, em Esteio. A empresa é hoje uma das maiores administradoras independentes de consórcios do país — e seu crescimento revela uma mudança de comportamento no consumidor brasileiro.

Com mais de três décadas de atuação, a HS Consórcios mantém milhares de cotas ativas e realiza centenas de contemplações mensais. A empresa se destaca por soluções como o plano Meia Parcela, que permite ao cliente pagar metade do valor até ser contemplado — uma inovação que democratiza o acesso ao consórcio e atrai públicos antes distantes da modalidade. “Nosso foco é o cliente que valoriza o planejamento. O consórcio não é para quem quer consumir imediatamente, mas para quem quer conquistar com inteligência”, afirma um executivo da empresa.
Posicionamento ético e reputação sólida.

Em um setor marcado por promessas agressivas e práticas questionáveis, a HS mantém uma postura ética: não comercializa cotas contempladas e não garante datas de contemplação. Essa transparência tem sido um dos pilares de sua reputação, refletida em avaliações positivas em plataformas como o Reclame Aqui.

Canais Digitais

A HS Consórcios investe em canais digitais, atendimento personalizado e educação financeira e elementos que fortalecem a relação com o cliente e ampliam sua presença nacional. O consórcio está crescendo como tendência de mercado. Com a alta dos juros e o aumento da inadimplência no crédito tradicional, o consórcio volta a ser visto como uma alternativa estratégica. Especialistas apontam que o modelo deve crescer nos próximos anos, impulsionado por consumidores que buscam autonomia e estabilidade.

Nesse cenário, a HS Consórcios se posiciona como uma marca que entende o tempo do cliente  e transforma esse tempo em patrimônio. Mais do que vender cotas, a empresa vende uma ideia: a de que é possível conquistar sem se endividar, planejar sem abrir mão dos sonhos, e crescer com consistência.

Trajetória

Fundada em 1993 e parte do Grupo Herval, a HS aposta em um modelo de negócio que privilegia o tempo e a disciplina financeira. A empresa oferece uma alternativa sustentável: o consórcio como ferramenta de construção patrimonial.

