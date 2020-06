Mundo Balanço aponta mais de 375.000 mortos por coronavírus no mundo

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Os países com mais vítimas fatais são Estados Unidos (105.160), Reino Unido (39.045), Itália (33.475), Brasil (29.937) e França (28.833) Foto: Reprodução Os países com mais vítimas fatais são Estados Unidos (105.160), Reino Unido (39.045), Itália (33.475), Brasil (29.937) e França (28.833). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 375.000 pessoas no mundo, a maioria na Europa e Estados Unidos, de acordo com um balanço atualizado nesta terça-feira (02) pela AFP com base em fontes oficiais.

No total foram registrados 375.070 óbitos no mundo (de 6.258.474 casos), incluindo 179.051 na Europa (2.167.233 casos), o continente mais afetado.

Os países com mais vítimas fatais são Estados Unidos (105.160), Reino Unido (39.045), Itália (33.475), Brasil (29.937) e França (28.833).

