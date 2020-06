Mundo China registra cinco casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

A China diagnosticou cinco casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram nesta terça-feira (02) as autoridades. A Comissão de Saúde do país informou que os novos casos são todos oriundos do exterior e foram detectados nas províncias de Sichuan, Guangdong e Shaanxi, e no município de Xangai.

As autoridades de saúde informaram ainda que oito pacientes receberam alta nas últimas 24 horas. Com isso, o número de pessoas infectadas ativas é 73, incluindo três em estado grave.

De acordo com dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registrou 83.022 infectados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Até o momento, 78.315 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas disseram que 745.613 pessoas que tiveram contato próximo com infectados estiveram sob vigilância médica, 4.642 das quais permanecem sob observação.

Em nível global, segundo balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infectou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados. A doença é transmitida pelo novo coronavírus, detectado no fim de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido a China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados (mais de 2,9 milhões, contra mais de 2,1 milhões no Continente Europeu), embora com menos mortes (mais de 163 mil, contra mais de 179 mil).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais da metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, em um “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.

