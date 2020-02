Política Baleado por policiais militares em greve no Ceará, senador Cid Gomes recebe alta

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Cid foi baleado na quarta-feira em um batalhão da Polícia Militar Foto: Reprodução de TV (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) recebeu alta do hospital onde estava internado em Fortaleza (CE) neste domingo (23). Ele passou cinco dias hospitalizado depois de ser baleado durante um motim de policiais militares em Sobral (CE).

Segundo a assessoria de Cid, o senador continuará a reabilitação na sua residência em Fortaleza, mas não realizará procedimentos para a retirada dos projéteis do corpo.

Cid foi baleado na quarta-feira (19) em um motim de policiais que reivindicam aumento salarial. Quando foi atingido, ele tentava furar um bloqueio dos PMs no 3º Batalhão da Polícia Militar do município com uma retroescavadeira. Antes de ser baleado, Cid ameaçou os policiais. A Polícia Federal investiga o caso.

No sábado (22), o senador foi submetido a um exame de raio-x que confirmou a existência de dois projéteis alojados, um ao lado da costela e outro no pulmão esquerdo, assim como um fragmento de projétil.

