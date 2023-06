Brasil Balneário Camboriú quer conter avanço do mar após erosão marítima engolir 70 metros de areia em praia alargada

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2023

Trecho passou por megaobra de alargamento em 2021 e será novamente isolada. (Foto: Prefeitura de Balneário/Reprodução)

Uma obra licitada pela prefeitura de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, é a solução apresentada para conter o avanço da erosão marítima que já ‘engoliu’ 70 metros da faixa de areia em um trecho da Praia Central. O local, que passou por uma megaobra de alargamento em 2021, será novamente isolada para um novo serviço nas próximas semanas.

Conforme o engenheiro Rubens Spernau, responsável pela fiscalização das obras na praia, o valor da nova construção ficará em cerca de R$ 3 milhões. O objetivo é colocar tubos geotêxteis perto da margem da praia para impedir o avanço da água. A data de início ainda não foi informada.

O trabalho será concentrado apenas na região da Barra Sul, que fica na ponta da praia e sofre com a forte erosão (veja a foto acima). Ainda conforme o engenheiro, a perda do espaço já era esperada no trecho. Por conta disso, durante os trabalhos em 2021 houve reforço de areia na região.

“Será feito uma estabilização da erosão com geotêxteis e areia ensacada, que são grandes sacos, ali na areia”, explica.

Ao fim da megaobra, a área entre o início do mar até o fim da areia tinha 180 metros de faixa na região da Barra Sul. Com a erosão ao longo dos últimos dois anos, o espaço passou para 110 metros. Ao longo de toda a praia, o aumento médio foi de 25 para 70 metros.

A decisão, como destacou o engenheiro, teve o objetivo de evitar que outros problemas ocorressem na região, que antes da megaobra quase não tinha mais faixa de areia. Em dias de forte ressaca, por exemplo, era comum que o mar invadisse a Avenida Atlântica e causasse estragos na cidade.

No mesmo espaço onde ocorre a erosão moradores já flagraram o surgimento de um ‘degrau’ próximo à margem do mar em novembro de 2022. Além disso, uma estrutura de concreto que pertenceu a um antigo restaurante flutuante na região pode ser visível.

A obra

O alargamento aumentou em média de 25 para 70 metros a faixa de areia em toda a praia. Na Barra Sul, no entanto, aterrou-se mais que o dobro do restante da obra. Quando o projeto foi concluído, a faixa de areia no local chegou a 180 metros. No momento, está com 110 metros segundo o cálculo oficial.

Na época, o Instituto do Meio Ambiente (IMA) questionou a mudança repentina de projeto, que não constava no licenciamento, e chegou a notificar a prefeitura. Na época, o engenheiro Rubens Spernau, fiscal do contrato, explicou que houve sobra de material e decidiu-se reforçar o aterro na Barra Sul, já contando com a erosão marítima mais acentuada no local.

Quando foi feito o projeto de alargamento pela empresa HDI, da Dinamarca, já se previa erosão na região Sul, por isso colocamos mais areia lá. Mesmo assim houve, conforme o previsto, erosão. Mas está no limite de perfil de projeto.

