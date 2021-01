Um especialista relaciona o crescimento dos doentes com a circulação e aglomeração de pessoas durante as festas de fim de ano no território catarinense

Segundo a prefeitura de Balneário Camboriú, para controlar a situação da pandemia na cidade as orientações, como do uso obrigatório de máscara, continuam sendo reforçadas aos moradores e turistas. As ações fiscalizatórias, que resultaram em interdições nos últimos fins de semana, também seguem sendo feitas e novos fiscais estão sendo contratados.

Em Florianópolis, o aumento de doentes em tratamento cresceu mais do que o dado estadual. Em relação ao último boletim, a cidade tem 48% casos a mais do que a semana anterior. A capital é segunda colocada no número de casos ativos, atrás apenas de Joinville, no Norte, com a maior população do Estado.