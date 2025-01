Rio Grande do Sul Balneário Pinhal recebe atividades gratuitas de esporte e lazer neste fim de semana

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Programação inclui atrativos para todas as faixas etárias. (Foto: Lucas Rizzatti/SEL)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais uma ação relacionada à operação “Verão Total”, a unidade itinerante da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer (SEL) estaciona neste sábado (11) e domingo no Balneário Pinhal (Litoral Norte) com diversas atividades lúdicas e de saúde para moradores e veranistas. O local escolhido é a Rua Coberta da Praça Largo do Osso da Baleia.

A iniciativa contempla todas as faixas etárias, sempre de forma gratuita, a cargo de equipe que circula a bordo de uma van por oito praias do Rio Grande do Sul nesta edição do programa “Esporte e Lazer em Movimento”.

Em funcionamento desde 2021, o programa contabiliza a participação de ao menos 30 mil pessoas em mais de 230 cidades gaúchas. A ação tem o apoio das prefeituras e do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (Cref-2). O objetivo é aumentar a qualidade de vida, prevenindo doenças e promovendo a integração social.

Variedade

A estrutura temporária abrange três áreas de lazer. Uma tem quadra para vôlei, beach tennis, futevôlei e frescobol,

a outra oferece espaço para futmesa, tênis de mesa e jogos educativos, ao passo que a terceira soma oficina de pintura, cama elástica e piscina de bolinhas.

Também são promovidas atividades físicas para todas as idades, sob orientação de profissionais habilitados. No sábado a mobilização vai das 14h às 18h, ao passo que no domingo a faixa é das 10h às 14h. Não é necessária inscrição, basta chegar e participar.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/balneario-pinhal-recebe-atividades-gratuitas-de-esporte-e-lazer-neste-fim-de-semana/

Balneário Pinhal recebe atividades gratuitas de esporte e lazer neste fim de semana

2025-01-10