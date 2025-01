Rio Grande do Sul Atuação de grupo especializado do Ministério Público levou à prisão mais de 100 criminosos no ano passado

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Estatística consta em balanço divulgado nessa sexta-feira.(Foto: Arquivo/MPRS)

Por meio da participação direta ou indireta em 38 operações ao longo do ano passado, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) viabilizou a prisão de 101 indivíduos, além do oferecimento de denúncias à Justiça contra 321 investigados. A estatística consta em balanço divulgado nessa sexta-feira (10).

O total de ordem judiciais cumpridas chegou a 106 mandados de prisão e outros 381 de busca e apreensão. A lista prossegue com 1.650 bloqueios de contas bancárias e uma apreensão total de R$ 842,3 mil em dinheiro – desse montante, R$ 290,7 mil foram destinados ao Fundo de Reaparelhamento do MPRS.

A atuação do Gaeco resultou, ainda, em bloqueios judiciais de R$ 72,4 milhões movimentados no âmbito de ações como lavagem de capitais e outras práticas criminosas. Já no que se refere a apreensões, foram apreendidos 431 celulares, 164 equipamentos eletrônicos e 237 veículos – 13 dos quais acabaram destinados pela Justiça ao próprio Ministério Público para uso provisório em ações do MPRS.

Qualquer cidadão pode se manter informado sobre as investigações e resultados obtidos pelo grupo. Basta acessar o site oficial mprs.mp.br, que publica atuações diárias sobre essas e outras pautas, muitas das quais acompanhadas de fotos.

Tipos de crimes

Dentre as 30 operações deflagradas em 2024, os crimes investigados foram dos mais variados tipos. O rol vai de irregularidades em presídios a desvios de recursos para vítimas das enchentes de maio, passando por tráfico de drogas, golpes financeiros, desvios de recursos.

“As operações mais recentes foram para coibir que criminosos obtivessem registros de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) para adquirir e repassar armas a facções, além de uma ofensiva para desarticular esquema que desviou recursos públicos do IPE Saúde”.

Para o promotor de Justiça André Dal Molin, coordenador do Gaeco/MPRS no Rio Grande do Sul, “as operações de 2024 atenderam à expectativa do Ministério Público em atuar fortemente contra o crime organizado e, especialmente, coibir a prática de lavagem de dinheiro e de corrupção no setor público e no sistema prisional”.

Ele acrescenta: “As parcerias institucionais estabelecidas foram fundamentais para o êxito das operações, com destaque ao apoio incondicional da Brigada Militar e da Polícia Penal, bem como a intensificação de ações com a Receita Estadual. Também destaca-se a participação do Grupo no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos [Cira] e a interiorização das investigações pelos núcleos regionais”.

(Marcello Campos)

