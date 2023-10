Política Banalização do regime de urgência na Câmara dos Deputados favorece líderes partidários pois permite que as propostas sejam votadas diretamente no plenário, sem o trâmite das comissões

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Desde o início da gestão do presidente Arthur Lira (PP-AL), em fevereiro de 2021, a Casa já aprovou 360 requerimentos deste tipo. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados tem acelerado o andamento de projetos de lei com a aprovação de centenas de requerimentos de urgência desde a pandemia da covid. Esta ferramenta permite que as propostas sejam votadas diretamente no plenário, sem passar pelo trâmite das comissões temáticas da Casa. Ao mesmo tempo em que encurta a tramitação dos projetos, o uso excessivo desses requerimentos torna o processo menos participativo e mais centralizado nos líderes partidários.

Em 2020, a pandemia provocou a suspensão dos trabalhos das comissões e o aumento da quantidade de “urgências” votadas diretamente pelo plenário. No ano seguinte, a Câmara liberou a volta dos colegiados, mas manteve em alta o uso desta ferramenta. Desde o início da gestão do presidente Arthur Lira (PP-AL), em fevereiro de 2021, a Casa já aprovou 360 requerimentos deste tipo. Nos três anos anteriores, incluindo 2020, foram 261.

Em abril e maio deste ano, por exemplo, três propostas tramitaram “a jato” na Câmara. Deputados levaram cerca de um mês para aprovar os projetos, desde a apresentação do texto inicial. Se tivessem percorrido o caminho “tradicional”, com discussões nas comissões, essas propostas poderiam ter levado meses ou até anos para serem aprovadas.

O jornal O Estado de S. Paulo tem mostrado em uma série de reportagens que a cúpula do Congresso concentra um poder inédito e cria desafios para o governo Lula. O cenário passa pelo uso político das sessões híbridas, que admitem a participação via internet; a diminuição dos instrumentos da minoria para obstruir votações; a substituição das comissões permanentes por “grupos de trabalho” informais ou comissões especiais; e o uso de pedidos de urgência, dentre outras ferramentas.

Discriminação

Um desses projetos foi apresentado pela deputada Dani Cunha (União-RJ) em 22 de maio. Duas semanas depois, a filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e três líderes partidários consideraram que a proposta, que prevê prisão de até 4 anos para quem discriminar políticos, era urgente. O texto foi aprovado pelo plenário em 14 de junho.

O deputado Domingos Sávio (PL-MG), que está na Câmara há quatro mandatos, disse que o uso dessa ferramenta “virou rotina” e é preciso “reagir”, “não importa se é base do governo ou da oposição”. “Quando vai para regime de urgência, o processo é o seguinte: designa um relator de plenário, o relator apresenta o relatório na hora da votação e você já vota. Você mata o processo legislativo”, afirma.

“Você vai aprovando milhares de projetos, alguns relevantes, outros irrelevantes. O maior problema é aprovar projeto errado, ruim, que não teve um debate. Isso é muito sério.”

Força

Em abril, deputados do União Brasil, PP, da federação PSDB-Cidadania, do PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota formaram um único bloco com 175 integrantes, que se tornou a maior força política da Câmara em número de parlamentares. Na prática, basta que o líder deste bloco assine um requerimento de urgência para tentar incluí-lo na pauta da Casa.

Já os grupos que têm menos de 171 deputados precisam da assinatura de mais de um líder para apresentar uma urgência. Nada que complique o processo. O segundo maior bloco, formado por MDB, PSD, Republicanos e Podemos, tem 142 deputados. Outros 98 parlamentares compõem o PL. A federação PT, PCdoB e PV tem 81 integrantes. A urgência do projeto de Dani Cunha foi solicitada por ela e pelos deputados Felipe Carreras (PSB-PE), então líder do maior bloco, Altineu Côrtes (PL-RJ), líder do PL, e Elmar Nascimento (União-BA).

Entre 1º de janeiro e 26 de outubro deste ano, o plenário da Câmara aprovou 115 pedidos de urgência. A quantidade de requerimentos aprovados vem se mantendo acima de uma centena ao ano desde o início da pandemia da covid, em 2020.

Naquele ano, a Câmara suspendeu os trabalhos das comissões após a propagação do vírus. Sem os colegiados, os deputados aprovaram 126 pedidos para que os projetos fossem analisados diretamente no plenário.

“Superblocos”

“Com a existência de ‘superblocos’, (com) esse processo de regime de urgência, simplesmente assinado pelo líder e não pelo deputado, você impõe uma pauta que chega de surpresa. Com um detalhe: não conhece o teor do projeto. Não tem nem tempo de ler direito”, afirmou Domingos Sávio.

“Estamos fazendo isso desde matérias simples, consensuais, uma homenagem, até projetos extremamente relevantes. Eu não estou contra os líderes, estou contra o que se implementou e precisa de uma reflexão mais séria.”

A doutora em Ciência Política Graziella Testa, professora da Fundação Getúlio Vargas, explica que a urgência é um método importante para proposições que precisam de aprovação rápida, como casos de calamidade pública.

O uso “sem critério” desta ferramenta, contudo, pode provocar uma “supremacia” do plenário sobre as comissões. “Existe esse processo de enfraquecimento, de desinstitucionalização das comissões, que resulta nesse grande número de aprovação de requerimentos de urgência”, afirma.

