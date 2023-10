Economia Bolsa brasileira cai ao menor nível desde junho; dólar sobe e fecha valendo R$ 5,04

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,68%, aos 112.532 pontos. (Foto: Reprodução)

O dólar conseguiu inverter o sinal negativo do começo do dia e fechou a sessão dessa segunda-feira (30) em alta. Investidores repercutiram novos sinais sobre o quadro fiscal brasileiro, após falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,69%, cotada a R$ 5,0474.

Na sexta-feira (27), o dólar fechou em alta de 0,46%, cotado a R$ 5,0126. Com o resultado mais recente, a moeda passou a acumular ganhos de 0,69% na semana, alta de 0,41% no mês e queda de 4,37% no ano.

O Ibovespa, por sua vez, encerrou em queda de 0,68%, aos 112.532 pontos. No fim da semana passada, o índice fechou o pregão com queda de 1,29%, aos 113.301 pontos. Com o resultado, passou a acumular queda de 0,68% na semana, recuo de 3,46% no mês e ganho de 2,55% no ano.

Por aqui, investidores já repercutiam, desde a primeira metade do pregão, as novas indicações do quadro fiscal brasileiro.

Nessa segunda, em coletiva de imprensa feita após anunciar os novos nomes indicados para a diretoria do Banco Central, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou responder diretamente a perguntas sobre a manutenção da meta do governo de zerar o déficit fiscal de suas contas em 2024.

O ministro afirmou, no entanto, que não há “nenhum descompromisso” do presidente Lula em relação ao objetivo do equilíbrio fiscal do País.

“Muito pelo contrário, se ele [Lula] não estivesse preocupado com a situação fiscal, não estaria pedindo apoio da área econômica para orientação das lideranças do Congresso”, disse a jornalistas.

Na última sexta, o chefe do Executivo havia afirmado que o governo “dificilmente” alcançará a meta de déficit zero em suas contas em 2024, destacando que não deseja abrir o próximo ano com cortes em investimentos, a exemplo de obras de infraestrutura.

Além disso, investidores também seguiram na expectativa por novas decisões de política monetária no Brasil e no exterior — tanto o Fed (banco central americano) quanto o BC brasileiro divulgam suas decisões de juros nesta quarta-feira (1º).

Apesar da expectativa de que o BC norte-americano deixe os custos dos empréstimos inalterados, o principal foco dos investidores estará nas sinalizações feitas pela instituição sobre os próximos passos na política monetária da maior economia do mundo.

Já por aqui, a estimativa dos analistas é que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza mais uma vez o juro básico do País (Selic), mantendo um ritmo cauteloso de afrouxamento monetário.

Ainda no cenário internacional, o agravamento do guerra em Israel voltou a pesar nas análises dos investidores. Relatos de avanço das tropas israelenses por terra aumentaram a preocupação com um possível envolvimento do Irã conflito.

Os mercados asiáticos tiveram desempenho relativamente positivo nessa segunda, a despeito da audiência na Justiça da Evergrande, a incorporadora mais endividada do mundo, que entrou com pedido de recuperação judicial.

Já na Europa, as principais bolsas operavam em alta pela manhã. O destaque na análise dos investidores era o PIB alemão do terceiro trimestre, que encolheu menos que o previsto pelos analistas.

2023-10-30