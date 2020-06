Rio Grande do Sul Bananas de dinamite são encontradas durante operação em São Sebastião do Caí

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

O alvo da ação foi uma residência situada na rua Ervino Helmich, no bairro Loteamento Nova Rio Branco Foto: Brigada Militar/Divulgação O alvo da ação foi uma residência situada na rua Ervino Helmich, no bairro Loteamento Nova Rio Branco. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

O Esquadrão Antibombas do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Brigada Militar está em São Sebastião do Caí para recolher e destruir cinco bananas de dinamite encontradas durante uma operação conjunta da PC (Polícia Civil) e da BM (Brigada Militar). A equipe saiu de Porto Alegre em um helicóptero do Batalhão de Aviação da BM.

O alvo da ação foi uma residência situada na rua Ervino Helmich, no bairro Loteamento Nova Rio Branco. Os explosivos encontram-se dentro de uma bolsa. Um policial militar do BOPE, com traje anti-fragmentação, está encarregado de examinar e recolher as emulsões explosivas, sendo as mesmas posteriormente destruídas em local seguro. A área foi isolada no entorno. O Corpo de Bombeiros Voluntários e o Samu estão de prontidão em caso de emergência.

Na operação da Polícia Civil e Brigada Militar foram cumpridos cinco ordens judiciais, sendo quatro mandados de busca e apreensão e outro de prisão. A ação ocorreu no âmbito do combate a homicídios na cidade. Houve a apreensão também de cocaína e munição, além de fardas da Polícia Civil e BM.

