Prefeitura de Porto Alegre amplia a vacinação contra a gripe para a população em geral

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Já foram aplicadas mais de 612 mil doses da vacina contra a gripe em Porto Alegre Foto: Anselmo Cunha/PMPA (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A partir desta segunda-feira (15), a prefeitura de Porto Alegre amplia a vacinação contra a gripe para toda a população residente na Capital, com mais de cem pontos de imunização disponíveis, entre unidades de saúde e farmácias parceiras.

Para se vacinar, as pessoas devem levar documento de identidade. Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para acompanhamento do calendário e aplicação das vacinas de rotina. Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinou também deve procurar atendimento até 30 de junho.

Já foram aplicadas mais de 612 mil doses da vacina contra a gripe em Porto Alegre. As unidades de saúde estão preparadas para atendimento com a separação do público que chega para vacinação de pessoas que buscam o serviço por quadro de doença, conforme os protocolos de distanciamento e higienização do Ministério da Saúde.

