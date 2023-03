Acontece Banca centenária do Mercado Público de Porto Alegre passa por modernização inédita

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

A Banca 26 está localizada no quadrante três do térreo do Mercado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Operando no Mercado Público de Porto Alegre desde 1919, a Banca 26 passa, pela primeira vez em 104 anos, por uma reformulação geral em seu espaço. Tradicional no ramo de grãos e cereais, a marca quer se tornar um armazém contemporâneo por meio de uma mudança no layout da loja. Dentro do projeto de modernização, apostará ainda na criação de um e-commerce para expandir a atuação da empresa a nível nacional no segundo semestre de 2023.

Segundo o gerente, Jonathan Freitas, a expectativa com a renovação é deixar a banca mais atrativa e próxima dos clientes. “Por estar há tanto tempo no mercado, se mantendo praticamente sem mudanças, entendemos que seria o momento de inovar o ponto e o negócio em si. Com o aumento no consumo e busca pelos produtos que oferecemos, era necessário ressignificar a marca e torná-la uma referência para todos os porto-alegrenses”, explica.

Entre os principais produtos oferecidos estão o bacalhau norueguês Gadus morhua (considerado o mais nobre do mundo), além de grãos, cereais, farinhas, condimentos, conservas e azeites. Com a mudança no ambiente e para trazer mais conforto aos clientes dentro do espaço físico, a Banca 26 deixará de trabalhar com a linha de frios.

O projeto da loja de 49m², localizada no térreo do Mercado Público, é assinado pela AT Arquitetura. A reformulação traz mais cor e iluminação para tornar a experiência de compra mais agradável e aconchegante. Além disso, o espaço conta com um novo balcão refrigerado desenvolvido especialmente para a exposição do bacalhau.

