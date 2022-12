Rio Grande do Sul Bancada do PL afirma que fará “oposição de direita” ao governador reeleito Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

A nova legislatura da Assembleia Legislativa iniciará em fevereiro de 2023 Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS A nova legislatura da Assembleia Legislativa iniciará em fevereiro de 2023. (Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS) Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS

Os cinco deputados estaduais que irão compor a bancada do PL (Partido Liberal) na Assembleia Legislativa gaúcha, a partir de fevereiro de 2023, decidiram não integrar a base aliada do governo de Eduardo Leite (PSDB) no Parlamento.

A decisão, formalizada na semana passada, foi anunciada oficialmente ao governador reeleito pelo presidente do PL-RS, deputado federal Giovani Cherini. A bancada liberal comunicou ao presidente do partido que fará uma “oposição de direita” no Legislativo.

De acordo com os deputados, isso não significa que o partido será contrário a todas as propostas apresentadas pelo governo. “O bem dos gaúchos vai estar sempre à frente. Com independência no plenário, podemos analisar com mais critério as propostas do governo. Votaremos sempre de acordo com o que for melhor para os gaúchos e estaremos ao lado das propostas que fortaleçam a liberdade e o desenvolvimento econômico, bem como, as iniciativas que proporcionem mais saúde e qualidade de vida para todos”, afirmou Paparico Bacchi, líder da bancada do PL-RS no Parlamento gaúcho.

Nas eleições deste ano, o PL elegeu cinco deputados estaduais e, ao lado do Republicanos e do PSDB, terá a quarta maior bancada da Assembleia Legislativa na próxima legislatura. “O governador colocou as possibilidades e gostaria muito de ter o apoio do PL na Assembleia Legislativa. Porém, há uma decisão de independência pelo menos por enquanto. Deixamos as portas abertas, tanto por parte do PL como por parte do governo”, afirmou Cherini.

Na nova legislatura, a bancada do PL será composta pelos deputados estaduais Paparico Bacchi, Rodrigo Lorenzoni, Claudio Tatsch, Kelly Moraes e Adriana Lara.

