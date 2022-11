Economia Banco Central aprova mudança para liberar compras com cartão Visa no WhatsApp

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

No ano passado, o Banco Central já havia autorizado a realização de transferências de recursos entre os usuários do WhatsApp. Foto: Reprodução No ano passado, o Banco Central já havia autorizado a realização de transferências de recursos entre os usuários do WhatsApp. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Banco Central (BC) autorizou nesta sexta-feira (18) mudança de regulamento dos arranjos de pagamento da empresa Visa. As alterações têm relação com a implementação do programa de pagamentos vinculados ao serviço de mensageria instantânea do WhatsApp (Programa Facebook Pay), que possibilitará a realização de transações de compra com cartão de crédito, de débito e pré-pago.

A medida é válida para arranjos da Visa classificados como de compra, domésticos (abrangência nacional), com o uso de conta de pagamento pós-paga, pré-paga e de depósito.

“Destaca-se que a autorização concedida é apenas uma das etapas necessárias à liberação do programa Facebook Pay no caso dos arranjos de compra, que continua sobrestado até que outros requisitos regulatórios aplicáveis, especialmente aqueles relacionados a aspectos concorrenciais e não discriminatórios no credenciamento, tenham seu cumprimento comprovado pelas instituições envolvidas em sua implementação”, explicou o BC, em comunicado.

Em março do ano passado, o Banco Central já havia autorizado a realização de transferências de recursos entre os usuários do WhatsApp.

