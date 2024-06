Economia Banco Central contribui para alta do dólar ao falar que não vai intervir, diz estrategista-chefe de gestora de investimentos

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Para Sergio Goldenstein, declarações de Lula eliminam esforço do Banco Central de reconquistar credibilidade. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A escalada do dólar decorre da combinação dos temores em torno do cenário fiscal e da falta de disposição do governo para adotar qualquer medida de contenção de despesa com um discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em prol de um Banco Central menos autônomo, diz o estrategista-chefe da Warren Investimentos, Sérgio Goldenstein.

Segundo ele, o real foi contaminado pela desvalorização do peso mexicano dias atrás, mas a piora recente está atrelada às declarações do presidente Lula, que eliminam o esforço do Banco Central de reconquista de credibilidade, perdida no dissenso do Comitê de Política Monetária (Copom), mas que começou a ser restaurada com a unanimidade pela manutenção da Selic em 10,50% na semana passada.

Ao mesmo tempo, Goldenstein afirma que o Banco Central errou ao falar de câmbio nos últimos dias, vê um “overshooting” no câmbio e defende uma intervenção para mitigar a espiral negativa.

Leia abaixo os principais trechos da entrevista ao Estadão/Broadcast.

1) Qual a explicação para o comportamento do dólar ante o real?

Houve uma contaminação vinda do México, com o resultado das eleições, e um movimento de desalocação em emergentes, em especial na América Latina. Foi um fator importante para esse movimento de saída do câmbio de R$ 5,10 para o patamar de R$ 5,55. Em um mês, por exemplo, o peso mexicano depreciou mais de 8%. Junto disso, na margem, inclusive hoje, observamos que, na semana, os fatores domésticos estão pesando. É a segunda semana consecutiva que o real é a pior moeda emergente.

2) Os fatores domésticos são as declarações do presidente Lula?

Primeiro, na parte monetária, o Banco Central acabou de fazer um esforço grande para reconquistar a credibilidade, com a decisão do Copom unânime pela estabilidade. Também foi bem recebido o decreto da meta contínua, em linha com as melhores práticas, mas quando ele volta a criticar o BC, dizendo que isso vai mudar, quando nomear o novo presidente, ele elimina todo esse esforço de reconquista de credibilidade do BC.

3) Ele criticou a Selic em 10,5% ao ano…

Sim, dando a entender que seria um BC sujeito à pressão política. De forma isolada, Copom e decreto da meta foram medidas para mostrar credibilidade, que deveriam levar inclusive a uma queda das expectativas de inflação, mas o mercado fica com essa desconfiança enorme com relação ao comportamento futuro do BC, nomes que vão ser indicados e como vão se comportar com essa nova composição.

4) E a questão fiscal?

É o segundo ponto. Em todas as declarações você percebe um enorme desconforto do presidente Lula em adotar qualquer medida de contenção de despesas. Dado que nosso quadro fiscal é ruim, porque projeções mostram trajetória ascendente da relação da dívida/PIB, que o arcabouço não vai se manter em pé porque em alguns anos você vai fechar todo o espaço para despesas discricionárias, e o temor com relação a se a meta para 2024 vai ser mantida ou não e se o governo vai fazer contingenciamentos. Uma junção dos temores fiscais e falta de disposição do governo para adotar qualquer medida de contenção de despesa, só contando com receita, com discurso em prol de um BC menos autônomo leva a essa performance relativa pior dos ativos domésticos.

5) Mas no câmbio há uma espiral negativa. Por quê?

Mesmo quando o BC não tem a intenção de intervir no câmbio, ele nunca deve comentar isso. Ele está fazendo o oposto, de forma reiterada atribuindo todo o movimento do câmbio ao prêmio de risco, o que não é verdade, porque parte importante foi a contaminação do México. E quando ele fala que não vai intervir, ele dá mais conforto a quem está comprado em dólar e desconforto para quem não está hedgeado (protegido de variações cambiais) ou está vendido em dólar.

6) O BC deveria intervir?

Nas últimas semanas, vem sendo a pior moeda, num movimento unidirecional, e nesses casos sim. Não é que o BC tem que entrar para determinar um nível de taxa de câmbio, mas para ajudar a quebrar essa espiral negativa. Se intervém, de forma discricionária, sem comentar o que pode fazer à frente, coloca risco para quem está comprado. O que está acontecendo no período recente é um descolamento do real com relação ao conjunto de moedas emergentes. Uma parcela da depreciação do real é fundamentada, sim, por causa de ruídos, da parte monetária e fiscal, de prêmio de riscos. Mas há um overshooting da moeda. O BC erra quando fala que não vai intervir e atribui integralmente a queda do real ao prêmio de risco. Faria, sim, sentido o BC atuar via swap, de forma esporádica, para colocar essa espada no mercado. Quando fala que não vai intervir, acaba até contribuindo para depreciação adicional da moeda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/banco-central-contribui-para-alta-do-dolar-ao-falar-que-nao-vai-intervir-diz-estrategista-chefe-de-gestora-de-investimentos/

Banco Central contribui para alta do dólar ao falar que não vai intervir, diz estrategista-chefe de gestora de investimentos

2024-06-28