Economia “Vai melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central”, diz Lula

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

O líder petista afirmou que o percentual de 10,5% para a Selic "é irreal para uma inflação de 4%". (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva renovou suas críticas à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de interromper a queda na taxa de juros e dirigiu seus comentários contra o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Em uma entrevista à Rádio FM O Tempo, nessa sexta-feira (28), o líder petista afirmou que o percentual de 10,5% para a Selic “é irreal para uma inflação de 4%” e declarou: “Não tem necessidade”. Lula acrescentou ainda: “Isso vai melhorar quando eu puder indicar o presidente do Banco Central, e vamos construir uma nova filosofia”.

Ele declarou que o economista “pensa ideologicamente igual” ao governo anterior e que “não está fazendo o que deveria fazer corretamente”. O presidente também afirmou sua intenção de selecionar um substituto “responsável” para iniciar o mandato no próximo ano.

“O presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central”, disse Lula. “O presidente da República não vai ficar dando palpite para baixar ou aumentar os juros. O chefe do Executivo tem que confiar no presidente do Banco Central.”

Lula criticou reportagens que vincularam a valorização do dólar às suas declarações e argumentou que o aumento na cotação da moeda americana se deve mais à especulação do que à desconfiança do mercado em relação ao controle de gastos do governo. Ele também instou o Banco Central a iniciar uma investigação sobre possíveis práticas especulativas com derivativos destinadas a fortalecer o dólar.

Na mesma entrevista à Rádio FM O Tempo, Lula afirmou que “o dólar está subindo porque tem especulação com derivativos” para enfraquecer a moeda brasileira.

Na quinta-feira (27), Lula já havia feito comentários semelhantes em relação à valorização do dólar, que coincidiram com uma alta observada na véspera, quando o presidente concedeu uma entrevista ao portal UOL. Em seguida, ele ironizou as manchetes que atribuíram a valorização da moeda americana em relação ao real às suas declarações ao site.

“Nós descobrimos que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista”, repetiu Lula. “E ontem (quinta-feira, 27) eu fiz a denúncia: por que o dólar está subindo? Porque tem especulação. Tem especulação com derivativos na perspectiva de valorizar o dólar e desvalorizar o real. E o Banco Central tem a obrigação de investigar isso.”

2024-06-28