Mundo Banco Central da China promete sustentar a economia em meio a surtos de covid

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Analistas estão cortando suas projeções de crescimento para a China devido aos lockdowns. (Foto: Reprodução)

O presidente do banco central da China prometeu nesta sexta-feira (22) manter a política monetária expansionista para sustentar a economia em desaceleração, com medidas como ajuda a pequenas empresas e setores atingidos pelos surtos de covid, reforçando expectativas de que adotará mais medidas modestas de afrouxamento.

Mas Yi Gang, presidente do Banco do Povo da China, também destacou a necessidade de manter a estabilidade de preços em meio à pressão inflacionária global.

“A política monetária da China é acomodatícia e está em uma faixa confortável. Também estamos prontos para sustentar pequenas e médias empresas com mais instrumentos, se necessário”, disse Yi em discurso por vídeo no Fórum Boao para Ásia.

“Com esse cenário, certamente teremos a política monetária acomodatícia sustentando nossa economia real durante este ano.”

As declarações foram feitas no momento em que um crescente números de analistas cortam suas projeções de crescimento para a China devido aos lockdowns contra a covid em muitas cidades grandes.

Com a atividade vacilando, especialistas dizem que mais medidas de estímulo serão necessárias em breve para o governo atingir sua meta de crescimento para 2022 de cerca de 5,5%.

Inflação chinesa

O índice de preços ao produtor (PPI) da China subiu 8,3% na comparação anual de março, desaceleração frente aos 8,8% registrados em fevereiro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês).

Embora superior à projeção dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 8,0%, o nível foi o mais baixo registrado nos últimos 11 meses.

Na comparação mensal, por sua vez, o PPI subiu 1,1% em relação ao aumento de 0,6% em fevereiro.

Já o índice de preços ao consumidor (CPI) aumentou 1,5% na comparação anual de março, aceleração frente aos 0,9% computados em fevereiro. A alta foi superior à prevista pelo mercado, de 1,2%.

No critério mensal, o CPI ficou estável (0,0%) em comparação ao avanço de 0,6% em fevereiro.

Adaptação

A China é capaz de se adaptar às mudanças de política monetária do Federal Reserve e as autoridades esperam que as incertezas no exterior tenham um impacto menor sobre a moeda local, disse o órgão regulador cambial do país nesta sexta.

Wang Chunying, porta-voz da Administração Estatal de Câmbio (SAFE, na sigla em inglês), citou uma série de fatores para sua avaliação otimista, incluindo a força da economia chinesa, expectativas de um superávit em conta corrente, investimento estrangeiro contínuo e uma estrutura de dívida externa otimizada.

“É claro que o regulador de câmbio também… monitorará de perto o ritmo das mudanças na política monetária do Fed e seu impacto, avaliará as operações do mercado de câmbio de nosso país em tempo real e manterá efetivamente a estabilidade do mercado”, disse Wang.

