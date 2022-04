Mundo Ataque à mesquita no Afeganistão deixa mais de 30 mortos, incluindo crianças

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Casos do tipo cresceram no país nas últimas semanas. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma explosão em uma mesquita sunita causou ao menos 33 mortes e deixou 43 pessoas feridas em Kunduz, no Norte do Afeganistão, nesta sexta-feira (22), segundo autoridades locais.

O ataque acontece um dia após um atentado do Estado Islâmico também a uma mesquita, mas dessa vez da minoria xiita, com ao menos 11 mortos. Grupos extremistas sunitas, como o Estado Islâmico, têm atacado alvos da minoria xiita do país.

“A explosão aconteceu em uma mesquita no distrito Iman Sahib de Kunduz e matou 33 civis, incluindo crianças”, indicou, no Twitter, o porta-voz Zabihullah Mujahid.

Imagens cuja autenticidade não pôde ser imediatamente verificada mostraram nas redes sociais os muros perfurados da mesquita Mawlavi Sikandar, de Kunduz, frequentada pela comunidade sufista, um ramo do Islã.

Um membro da equipe médica de um hospital próximo disse por telefone que 30 a 40 pessoas foram internadas no hospital após a explosão.

“Os restos dos corpos dos feridos indicam que o que explodiu foi uma bomba”, afirmou à AFP um médico do hospital provincial.

“As pessoas se reuniram para rezar na mesquita e a explosão aconteceu”, disse uma testemunha por telefone.

Só na quinta-feira (21), outro ataque a xiitas também em Kunduz mataram outras 11 pessoas. Na semana passada, um ataque a uma escola na capital Kabul deixou seis mortos.

No ataque desta sexta, no entanto, o alvo foi uma mesquita sunita. Segundo autoridades locais, uma explosão aconteceu no interior do templo durante uma reza semanal. Ainda não se sabe quem está por trás do ataque.

O Talibã, grupo extremista que retomou o controle do país no ano passado, alega ter controlado insurgências no Afeganistão, mas analistas avaliam que grupos militantes continuam ativos no país.

Desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto do ano passado após derrubar o governo apoiado pelos Estados Unidos, o número de atentados diminuiu no Afeganistão, mas os jihadistas sunitas do Estado Islâmico prosseguiram com os ataques contra grupos que consideram hereges.

Chibatadas

Sete homens foram açoitados no Afeganistão na última quarta (20) por crimes como venda e consumo de álcool, conforme decisão judicial, a primeira desde que os talibãs recuperaram o poder em agosto de 2021.

Os sete homens acusados confessaram seus crimes e foram condenados a 35 chibatadas cada um, informou o Tribunal Supremo em um comunicado.

“Esta é a primeira vez que um tribunal profere uma sentença desse tipo, em conformidade com a (lei da) Sharia, desde que o Emirado Islâmico se formou no Afeganistão”, disse à AFP Abdul Basir Mashal, alto funcionário da corte.

Cinco dos réus açoitados também foram condenados a seis meses de prisão cada um. As chibatadas fazem lembrar as severas punições impostas pelos talibãs durante seu primeiro exercício do poder, entre 1996 e 2001.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo