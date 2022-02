Mundo Banco central da Rússia retomará compras de ouro no mercado doméstico

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Diversos países têm tomado medidas e sanções como forma de retaliação ao governo russo.

Como medida para tentar garantir alguma estabilidade financeira durante as sanções ocidentais contra Moscou por sua invasão da Ucrânia, o banco central da Rússia disse neste domingo (27) que retomará a compra de ouro no mercado doméstico a partir de segunda-feira (28). A cidade já está pagando um alto preço financeiro por sua agressão.

O índice de ações MOEX de Moscou caiu 1,5% na terça-feira, depois de cair mais de 10% na segunda-feira, trazendo perdas até agora este ano para cerca de 20%. As ações da petrolífera russa Rosneft foram as mais atingidas na terça-feira, caindo 7,5%. No total, mais de US$ 30 bilhões foram eliminados do valor das ações russas somente nesta semana.

“Esperamos mais quedas no curto prazo no mercado de ações russo”, escreveram analistas do JPMorgan Chase em nota aos clientes na última terça-feira.

Desde o presidente russo, Vladimir Putin, decidiu invadir a Ucrânia, na última quinta-feira (24), diversos países têm tomado medidas e sanções como forma de retaliação ao governo russo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou, neste domingo (27), que a União Europeia fechará o espaço aéreo para aviões russos e proibirá que estatais russas Today e Sputnik passem propagandas russas.

Mas essa não foi a primeira medida declarada por Ursula. Na véspera, ela que bancos russos selecionados foram excluídos do sistema global de pagamentos, o Swift.

“Vamos responsabilizar a Rússia e garantir coletivamente que esta guerra seja um fracasso estratégico para Putin”, escreveram os líderes da Comissão Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também assinou uma ordem executiva que impõe sanções financeiras às regiões separatistas da Ucrânia na segunda-feira (21). Foi proibido qualquer “novo investimento” feito por um cidadão americano, independente de qual região do mundo ele estiver, às áreas reconhecidas como independentes por Putin.

Sendo assim, nenhum americano poderá fazer qualquer aprovação, financiamento ou facilitação de transações para uma pessoa estrangeira que está nas duas regiões separatistas.

Donetsk e Luhanks também não poderão importar, direta ou indiretamente, quaisquer bens, serviços ou tecnologia para os Estados Unidos. A exportação, reexportação, venda ou fornecimento também ficam proibidas.

Quem também anunciou sanções foi o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, contra cinco bancos russos e três executivos de alto escalão do país. O premiê pediu para que as demais nações ocidentais também impusessem bloqueios às instituições financeiras russas.

“O Reino Unido está sancionando os seguintes bancos: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank e o Black Sea Bank, assim como três indivíduos”, disse Johnson ao Parlamento. São eles Gennady Timchenko, Igor Rotenberg e Boris Rotenberg.

E a decisão da Alemanha na terça-feira de interromper a certificação do gasoduto Nord Stream 2 mostra que a Europa está disposta a atacar a enorme indústria de energia da Rússia, mesmo que isso signifique preços mais altos do gás natural para os consumidores da UE.

