Em meio à guerra na Ucrânia e à disparada nos preços dos combustíveis, o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) se reúne nesta quarta-feira (16) para definir a taxa básica de juros da economia. A decisão será anunciada no início da noite.

A expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro é de que a Selic seja elevada dos atuais 10,75% para 11,75% ao ano, o maior patamar desde abril de 2017 — quando estava em 12,25% ao ano. Ou seja, em quase cinco anos. Entretanto, alguns analistas apostam que a taxa possa subir ainda mais, ultrapassando o patamar de 12% ao ano.

Se confirmado, esse será o nono aumento seguido na taxa básica da economia. Ao mesmo tempo, também representará um ano do atual ciclo de alta dos juros. O processo de elevação da Selic iniciou em março do ano passado.

O mercado financeiro espera novas altas da Selic nos próximos meses. A previsão é de que os juros básicos subam para 12,5% ao ano no começo de maio e para 12,75% ao ano em meados de junho — patamar no qual terminaria 2022.

A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para conter o aumento de preços. Quando a inflação está alta, o BC eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, a autoridade monetária reduz a Selic.