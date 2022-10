Mundo Banco Central do Chile eleva taxa básica de juros a 11,25%

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

No Chile, a inflação ficou em 13,7% em setembro, na comparação anual. Foto: Reprodução No Chile, a inflação ficou em 13,7% em setembro, na comparação anual. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Banco Central do Chile decidiu nesta quarta-feira (12) por unanimidade, elevar sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 11,25%. Em seu comunicado, ele afirma que as condições financeiras internacionais “têm se deteriorado”, com a inflação global dando sinais de “maior persistência”.

O Banco Central chileno diz que as expectativas do mercado apontam para um “prolongado ajuste monetário nas economias desenvolvidas”. Os mercados globais mantêm ainda “elevados níveis de volatilidade”, aponta a instituição.

No Chile, a inflação ficou em 13,7% em setembro, na comparação anual, “diminuindo levemente com relação a agosto”, mas com alta na inflação subjacente, a 11,1% na comparação anual.

O comunicado afirma que, para o conselho da autoridade monetária chilena, a taxa básica de juros chegou ao nível máximo do ciclo iniciado em julho de 2021 e “manterá este valor pelo tempo necessário para assegurar a convergência da inflação à meta no horizonte da política de dois anos”.

Mas também cita que os riscos para o cenário macro são “elevados” e que suas implicações para o curto e o médio prazo “devem ser avaliadas com cuidado”.

