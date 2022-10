Rio Grande do Sul Grupo é flagrado com fuzil, pistolas e munição dentro de veículo em rodovia gaúcha

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Dinheiro, equivalente a quase R$ 175 mil, não tinha comprovação de origem Foto: PRF/Divulgação Um dos ocupantes do veículo era um adolescente de 16 anos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante três homens e apreendeu um adolescente que viajavam com armas e munição em um automóvel Volkswagen Voyage na rodovia federal BR-158 em Santa Maria (Região Central do Estado), rumo a Jaguari (na mesma região). Eles foram abordados a partir do recebimento de informações da Brigada Militar (BM).

Com o grupo havia um fuzil, espingarda, duas pistolas e 118 projéteis de calibres variados. Os adultos possuem idades entre 21 e 32 anos, sendo que um deles possui extensa ficha criminal – incluindo detenção por porte ilegal de arma-de-fogo em março desse ano. Já o adolescente tem 16 anos.

US$ 33 mil

A corporação também apreendeu US$ 33 mil (quase R$ 175 mil), sem comprovação de origem, em posse de um passageiro de ônibus que trafegava pela rodovia BR-290, próximo a Rosário do Sul (Fronteira-Oeste do Estado). O coletivo havia partido de Quaraí (na mesma região) rumo a Santa Maria.

Conforme os agentes da corporação, o flagrante foi realizado durante abordagem rotineira, no âmbito das ações de combate ao crime. O dinheiro estava distribuídos em pacotes na bagagem de mão do homem, de 33 anos e natural de Santa Rosa (Noroeste gaúcho). Ele ainda tentou esconder as cédulas estrangeiras entre poltronas do veículo, sem sucesso.

Furto

Em Garibaldi (Serra Gaúcha), a PRF prendeu duas mulheres com roupas e brinquedos furtados que seriam vendidos em Caxias do Sul, cidade onde nasceram e residem. Elas tripulavam um automóvel Fiat Pálio abordado na BR-470 durante fiscalização preventiva.

Ao conferir a situação, os patrulheiros constataram não apenas a muamba mas também o fato de a motorista, de 36 anos, ser foragida da Justiça por tráfico de drogas e constar como autora de quase 20 furtos. Já a caroneira, de 25 anos, possui contra si quase a mesma quantidade de passagens policiais por esse crime, além de receptação.

A origem ilícita das mercadorias foi confirmada depois que a dupla não conseguiu comprovar a procedência do material. Os policiais rodoviários federais então fizeram consultas até localizar uma loja em Bento Gonçalves que havia notificado o furto.

Com avaliação em torno de R$ 7 mil, as mercadorias apreendidas foram reconhecidas pelo proprietários da empresa, que puderam então receber de volta o material.

Tráfico

Já em Guaíba (Região Carbonífera), a PRF prendeu o motorista de um carro Ford Focus na BR-116. Ele transportava porções de drogas, prontas para uso e que seriam entregues a clientes. Ele foi abordado na estrada e os patrulheiros decidiram verificar a situação após sentir cheiro de maconha no interior do veículo.

A suspeita levou à localização de um cigarro da erva e mais de 20 buchas de cocaína no caso do homem, de 27 anos e único ocupante do automóvel. Sem antecedentes, ele admitiu estar realizando serviço de tele-entrega de entorpecentes na Região Metropolitana, e detalhou que o Focus é de seu pai, que não sabia da prática criminosa.

(Marcello Campos)

